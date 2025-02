Moralo y Villafranca, a por un triunfo balsámico

MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Domingo, 5 de diciembre 2021, 12:22 Comenta Compartir

Los dos últimos finalistas de la fase regional de la Copa Federación se vuelven a ver las caras algo más de tres meses después. Por entonces el Moralo ratificó su cartel de favorito y venció 2-0 al recién ascendido Villafranca. Ahora, el equipo de Navalmoral sigue siéndolo, pero menos. Solo les separan seis puntos dentro de una liga muy igualada, como lo demuestran las ocho posiciones que hay entre ambos conjuntos. Los verdes comparten la segunda plaza y están a nueve del liderato después de dos empates consecutivos que les han estancado. Los amarillos, por su parte, acumulan tres derrotas seguidas que les han descolgado.

El traspié en Don Álvaro para el Moralo fue «una desilusión por no haber recortado tres puntos al líder, pero los jugadores poco a poco van cogiendo la idea que queremos y el objetivo no es otro que cuanto antes lo hagan para ser más competitivos», asegura su técnico José Antonio Ruiz, que espera un partido complicado. Esta semana ha incorporado a tres jóvenes: los argentinos Caio, delantero, y Owen, extremo, y el ghanés Junior, mediocentro. «Aportan ilusión y hambre, complementan bien a la plantilla. Son muy trabajadores durante los partidos y darán frescura», señala. El míster entiende que aún hay posiciones por cubrir para mejorar, por lo que se esperan más incorporaciones. Eso implicará que haya alguna baja «aunque dependerá del rendimiento, la idea es que no las haya, pero si fuera así sería por falta de minutos», concluye.