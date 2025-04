El Moralo vence con comodidad al Miajadas

Miguel Camacho Domingo, 20 de febrero 2022 | Actualizado 21/02/2022 09:48h. Comenta Compartir

Hacía tiempo que el Moralo no firmaba un triunfo tan holgado y, sobre todo, no terminaba un partido con absoluta tranquilidad. No podía fallar para seguir en la estela del Dioce y no lo hizo sumando los tres puntos con suficiencia. El equipo de Navalmoral fue superior en el cómputo global a un Miajadas al que le costó llegar al área contraria, pero que tuvo una clara ocasión al filo del descanso cuando el choque estaba abierto.

El Moralo comenzó dominador, apabullando a los miajadeños, que no salían de su parcela. Fruto de ese sometimiento llegó el 1-0 con un chutazo cruzado de Fran Segura a la escuadra. El tanto serenó a los verdes e incluso los relajó en exceso. La intensidad inicial se fue sofocando y el Miajadas se estiró, estando atento Vicent Dolz a una llegada de Jesús Búrdalo tras un error defensivo de Juanan.

Los de Ruiz despertaron, y Buben y Fran Segura obligaron a intervenir con acierto a Pedro, el mejor del Miajadas, en sendos disparos peligrosos. Con el tiempo cumplido, un avance por la derecha y posterior pase de Jesús Rubio al área lo remató Juanlu al palo con un buen empalme, metiendo el miedo en el cuerpo a los locales.

El paso por los vestuarios le vino bien al Moralo porque otra vez arrancó acosando el portal de los de Bidaurrázaga. Chele clavó el 2-0 con una volea dentro del área a la escuadra y poco después desperdició un mano a mano con Pedro, que volvió a salir airoso en su intervención. Pero al momento, Buben marcó el 3-0 delante de la portería tras el enésimo servicio por la derecha de Genís. Ahí acabó la historia del encuentro. Ya a los de Navalmoral no les hizo falta apretar y comenzó a alargar las jugadas, mientras que el Miajadas buscó el gol del honor con Jesús Rubio y Gustavo activos de medio campo hacia delante, pero la zaga local solventó sin sobresaltos las intentonas. Tampoco soportó verdadero peligro el conjunto tomatero hasta el pitido final.

La victoria mantiene al Moralo con siete puntos de desventaja sobre el líder, mientras que el Miajadas continúa a dos de salir del trío de descenso.

Ficha técnica

Moralo CP: Vicent Dolz; Genís (Ben Hamed, min. 72), Andoni, Suso, Juanan (Kupen, min. 46), Junior, Chele, Juanpe, Fran Segura (Osman, min. 84), Buben (Ginaid, min. 84) y Caio (Rober, min. 72).

CD Miajadas: Pedro; Lolo (Juanlu, min. 29), Mané, Álex Jiménez, Eloy (Charly, min. 46), Rubén Pezón, Ramiro (Manu Olmos, min. 61), Juanjo Neiva, Gustavo, Jesús Rubio y Jesús Búrdalo (Aarón, min. 61).

Goles: 1-0: Fran Segura, min. 7. 2-0: Chele, min. 50. 3-0: Buben, min. 55.

Árbitro: Gil Arenas. Mostró tarjeta amarilla a los locales Juanan, Caio y Suso y a los visitantes Jesús Búrdalo, Mané, Juanjo Neiva y Charly.

Incidencias: Unos 400 espectadores en el municipal de deportes de Navalmoral.