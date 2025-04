UPP y Moralo se lo toman como una final

J. C. RAMOS Y MACAMA PLASENCIA Y NAVALMORAL. Domingo, 13 de febrero 2022, 08:41 Comenta Compartir

Por unas causas o por otras, Plasencia y Moralo vuelven a reeditar un derbi de cercanías de pronóstico incierto, más o menos como ha sucedido históricamente entre ambos clubes. Si a principios de temporada los favoritos hubieran sido los verdes, el desarrollo de las últimas semanas ha igualado las cosas.

El Plasencia ha dado un paso al frente a medida que se han ido adaptando sus últimos fichajes. Un salto de calidad que llega justo a tiempo para seguir luchando por los puestos de playoff, que ahora se encuentran a cuatro puntos. Por este motivo, Rebollo no firma otra cosa que no sea la victoria: «Hay que pensar en ello porque en casa estamos siendo sólidos. No sé si ellos tienen dudas, me preocupa más que nosotros estemos bien».

El técnico del Plasencia recupera para esta cita a Juanma Barbero y Pedro Gilarte, mientras que Chencho será baja por acumulación de amarillas.

El Moralo acudirá al choque después de sumar un solo punto de seis posibles, un bagaje que le ha vuelto a alejar del liderato. La derrota el miércoles en Aceuchal «fue un palo muy gordo porque además no estuvimos a la altura», se sincera el preparador de los verdes, Ruiz.

«El Plasencia tiene un buen bloque y será difícil, pero al final lo importante somos nosotros, que estemos a nuestro mejor nivel y seamos competitivos», concluye el míster del Moralo, que no podrá contar ni con Susmel ni con Beltrán, jugadores que equilibran mucho al equipo.