El Moralo tira de oficio en Plasencia

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Lunes, 14 de febrero 2022, 09:55

El Moralo se resiste a dejar de pelear por el título de liga y el ascenso directo. Después de la imagen gris ofrecida entre semana en Aceuchal, el equipo de Ruiz hizo lo que tiene que hacer un favorito a todo: tener intensidad en la primera parte y, ya con el marcador a favor, tener oficio en la segunda. En uno de sus partidos más prácticos, sacó adelante un duelo que se presumía muy complicado (0-2).

También es cierto que enfrente tuvo a un Plasencia que distó mucho de ser el de jornadas anteriores o el que se espera que sea si quiere optar a uno de los puestos de playoff. No se vio superado en llegadas, pero sí en tensión y en músculo en el centro del campo, donde se vio incapaz de igualar en los duelos directos al Moralo.

Tampoco supo digerir un cambio de roles en el once titular que sorprendió a propios y extraños. Ángel Luis abandonó su posición de pivote para ocupar el lateral derecho y la experiencia no fue positiva. No se sintió a gusto en defensa y no se atrevió a atacar la banda de Juampe, que ofrecía todos los espacios para que eso fuera posible.

El balón, salvo tramos muy cortos, fue del Moralo en la primera parte. Dominaba con comodidad y, cuando perdía, metía la pierna para recuperar con rapidez, favorecido por el hecho de que el árbitro dejara jugar y prescindiera de las amarillas. Casi veinte faltas hizo el Moralo en la primera parte ante un Plasencia muy blando.

UP PLASENCIA 0 - 2 MORALO UP Plasencia: Vichy, Ángel Luis (Dani Pérez, min. 79), Agus, Aday, John Castillo, Alvarito (Mamobe, min. 66), Pablo Bueno (Edu Sánchez, min. 46), Adri (Pedro Gilarte, m.46), Antonio, Chema Martín y Juanma Barbero (Jaime Corchado, min. 79).

Moralo CP: Vicent, Genís Balaguer (Kupen, min. 81), Chele, Suso, Juanan, Andoni (Rober, min. 64), Abdul (Fran Segura, min. 17), Junior, Juampe, Caio (Ginaid, min. 81) y Buben.

Goles: 0-1: Buben, min. 34. 0-2: Caio, min. 78.

Árbitro: Aparicio Álvarez. Mostró tarjetas amarillas a Chema Martín y Agus, de la UP Plasencia; y a Suso y el técnico Ruiz, del Moralo.

Incidencias: Estadio Francisco Gil Valle, 600 espectadores.

Y así llegó el 0-1 de Buben, tras un disparo cruzado de Juampe tras un despeje defectuoso de Vichy. Primero Caio y luego Buben, de tacón, remacharon en boca de gol. Era el minuto 34.

Rebollo trató de cambiar el perfil del centro del campo del Plasencia tras el descanso. Entró Pedro Gilarte y su mera presencia permitió a la UPP revertir la inercia. El Moralo lo supo ver y decidió cerrar líneas atrás, confiando su bagaje ofensivo a los desmarques desde lejos de Buben.

Pero las ocasiones locales siguieron sin llegar. Si se acarició el empate fue porque hubo dos acciones polémicas dentro del área del Moralo de las que se desentendió el árbitro. En la primera, Juanma Barbero cayó al suelo tras una carga. En la segunda, Chema Martín reclamó penalti tras un disparo que pudo dar en el brazo extendido de un defensa. No hubo más producción ofensiva local que eso y un par de disparos lejanos sin excesivo peligro.

Las opciones locales se marchitaron del todo en el minuto 78, tras un saque de esquina que prolongó Buben en el primer palo y que remachó Caio, aprovechándose de una carambola con la cabeza del portero, para hacer el 0-2.

Con los tres puntos en el bolsillo, lo peor para el Moralo llegó en la recta final del partido con la lesión de Buben, que se dislocó la tibia en una acción fortuita y tuvo que abandonar el estadio en ambulancia.