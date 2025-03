El Moralo salva los muebles al final

El Moralo se enfrentará al Azuaga el próximo fin de semana en el partido de ida de la final extremeña de la promoción de ascenso. ... Empató con el Olivenza y se jugarán el último pase territorial para jugar la eliminatoria nacional el segundo y tercer clasificado de la liga regular. Los de Navalmoral hicieron valer el 0-1 que consiguieron en el choque disputado en campo oliventino siete días antes y se salvaron en el tramo final de disputar una prórroga con un golazo de Víctor Fernández, que saltó al campo de refresco y en poco más de diez minutos marcó el tanto que le valió a su equipo.

Moralo Pedraza; Fran Castro, Anaba (Caio, min. 55), Iván Sánchez, Juanan, Uche (Víctor Fernández, min. 68), Gustavo Berraco, Chele, Luismi, Buben (Piochi, min. 55) y Capelo (César García, min. 87). 1 - 1 Olivenza Cristian; David Calles, Barquero, Ragel (Maqueda, min. 86), Juanma Hormigo, Abraham (Leo, min. 86), Jesús Sánchez, Lansade (Víctor, min. 58), Bermu, Juanito Monroy y Lansade (Ruby, min. 66). Goles 0-1: Lansade, min. 48. 1-1: Víctor Fernández, min. 80.

Árbitro Izquierdo Valle. Mostró cartulina amarilla al local Juanan y a los visitantes Abraham y Leo.

Incidencias Unos 600 espectadores en el Municipal de Navalmoral. Se guardó un minuto de silencio en memoria del presidente del CF Trujillo, Genaro Sánchez. También, convocados por la federación extremeña, los jugadores y técnicos de ambos equipos se colocaron sobre el círculo central, unidos contra la violencia en el deporte.

El choque fue de muchos nervios y tensión, mezclado con dosis de cierto aburrimiento por las escasas llegadas a las áreas. Pero no era para menos, estaba en juego llegar a la final territorial. El Moralo tiró de oficio jugando con fuego y no arriesgó en exceso hasta que no le quedó otra. El Olivenza fue valiente y siempre buscó el gol que le metiese en la eliminatoria y lo logró, obra de Lansade, pero le faltó serenidad después. En la primera mitad el cuadro de Emilio Tienza tuvo más presencia en campo contrario y más ocasiones, aunque pocas y no claras. A balón parado encontró la forma de inquietar a unos locales tranquilos en su juego.

Tras el descanso, Lansade remató con facilidad dentro del área y sorprendió por alto al guardameta local. Fue cuando los de Emilio Gil reaccionaron y se fueron en busca del gol con prisas para devolver la igualdad. Víctor Fernández, en acción individual por la derecha, con un tiro cruzado empató la contienda y dio el pase al Moralo.