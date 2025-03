Moralo y Olivenza, a asentarse

MACAMA NAVALMORAL. Domingo, 29 de enero 2023, 08:36 Comenta Compartir

Tercero contra quinto con tres puntos de distancia entre uno y otro. El Moralo recibe al Olivenza con claro sabor a playoff. Ambos llegan en un buen momento, los de Navalmoral atravesando una racha de trece jornadas sin conocer la derrota, mientras que los oliventinos después de dos victorias que le han metido de lleno en la pelea por los puestos con premio.

El Moralo frenó su acercamiento al liderato cediendo un empate en campo del Pueblonuevo y se sitúa ahora a siete puntos de la plaza de ascenso directo, aunque «seguimos siendo ambiciosos, el equipo tiene plena confianza en hacer las cosas bien», apunta Emilio Gil. Pero dada la regularidad del grupo y sobre todo del ritmo del Llerenense y Azuaga, no parece que sea suficiente llevar trece partidos sin perder. «Tiene mérito, pero no nos está sirviendo para estar más arriba. Hay que seguir apretando más para intentar meter presión. La igualdad impera en esta Tercera, el que se descuide se quedará fuera, no hay que bajar la guardia», añade el míster de los verdes.

En cuanto al choque en sí, será eso, un choque de trenes en busca de tres puntos que refuercen sus respectivas esperanzas. No cabe la especulación si persiguen asentarse entre los cinco primeros clasificados. Curiosamente, se perderán este encuentro por sanción los atacantes Luismi, por los locales, y Juanito Monroy, por los visitantes. Este último después de anotarse un hat-trick en el último triunfo sobre el Arroyo. «Creo que va a ser un partido entretenido y con goles porque somos dos equipos que jugamos con muchos jugadores por delante del balón», afirma Gil, que además reconoce el potencial del Olivenza: «es un gran equipo, con muchos recursos, está haciendo muy bien las cosas, nadie le ha regalado nada. Son atrevidos y directos, bien organizados. Vamos a tener que estar a nuestro mejor nivel para poder sacar el partido hacia delante».

La directiva morala ha decidido que cada socio o abonado, que accederán gratis, pueda sacar una entrada a mitad de precio para un acompañante y disfrutar, además, de las hamburguesas que se degustarán.