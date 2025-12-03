El Moralo tiene nuevo inquilino en el banquillo

Miguel Camacho Navalmoral de la Mata Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:33 Comenta Compartir

Por decisión propia, como así lo refleja en un escueto comunicado, Dani Pino se desvincula del Moralo CP. Quien fuera hasta ahora su entrenador, apunta que lo hace «para asumir nuevos retos profesionales», que no serán otros que ser el segundo entrenador del CF Talavera de Primera RFEF. Así se lo transmitió este pasado martes al presidente Horacio López, que rápidamente encontró sustituto: José Antonio Ruiz. El almendralejense vuelve al equipo de Navalmoral tras su paso, ya también con la temporada iniciada, en la 2021/22, en la que llegó a disputar la final del playoff de ascenso regional. «Tardamos muy poco en llegar a un acuerdo porque cuando una parte quiere y la otra también, hay que poco de qué hablar», señala el nuevo técnico verde justo antes de su primer entrenamiento este miércoles, añadiendo que «en la anterior etapa fui muy feliz en el Moralo, nos quedamos a las puertas del ascenso, y con esa espinita clavada y las ganas de volver, aquí estoy».

Tanto Pino como Ruiz guardan muy buena relación, lo que evidentemente valora mucho más ahora, ya que «me va a ayudar en la transición, ofreciéndome los detalles de cada jugador a nivel táctico que nos van a venir fenomenal porque además considero que la plantilla está muy bien trabajada». El Moralo, antes de la disputa de la 13ª jornada en Calamonte el próximo domingo, ocupa la novena posición, a 4 puntos del playoff y a 9 de la plaza de ascenso, pero no siente presión: «el nivel de exigencia mío ya es conocido. Vamos a trabajar, a conocernos, a ser ambiciosos. No hay atajos para construir un equipo, ya lo hay, nos beneficiaremos de todo lo bueno que está hecho y pondremos nuestro sello. Es un proceso que requiere tiempo», sentencia un ilusionado Ruiz, que vuelve para intentar repetir éxitos anteriores. Por el momento no ha transcendido si habrá cambios en el plantel, quizás las 3 próximas jornadas antes del parón navideño resultarán claves para los posibles refuerzos o no.

Con esta nueva incorporación en los banquillos de la Tercera extremeña son ya 4 en lo que va de campaña después de las destituciones de Juan Marrero en el Badajoz, José María Cidoncha en el Llerenense y Rafa Rincón Rus en el Montehermoso tras los primeros tres meses de competición.