El Moralo, a meter presión

Moralo y Montehermoso abren hoy la segunda vuelta de la Tercera extremeña con tres puntos vitales para ambos. Los verdes los necesitan a la espera de que el choque del domingo entre el líder Llerenense y su perseguidor Azuaga sirva, en caso de ganar ellos, para que se resten puntos entre sí, y los rojillos para despegarse de la zona peligrosa que superan por dos puntos. El equipo de Navalmoral espera meter presión continuando una jornada más sin perder, y van por ahora once, mientras que el 'Monte' quiere acabar con la racha de cuatro salidas seguidas sin puntuar.

Para el técnico moralo, haber terminado la primera parte del torneo con una desventaja de dos puntos con el segundo clasificado y de ocho con el líder, no les permite cometer errores: «Hay que ganar y esperar que los de arriba fallen. Está claro que podría haber sido mejor la primera vuelta, pero creo que ha sido positiva a medida que ha ido avanzando. Los altibajos al comienzo es lo que hemos pagado más caro. Hay que seguir con la misma ilusión y mejorar en el juego para que nos haga ser más efectivos».

Emilio Gil cree que a partir de ahora se verán partidos de mucha tensión, además de igualados, por lo que todos se la jugarán. «Hay un abanico grande de equipos que aspira al playoff y todos nos exigiremos lo máximo en cada encuentro. A nosotros no nos queda otra que intentar ganarlos todos, no hay otra opción. Estamos preparados para todo y la siguiente piedra es el Montehermoso», señala. Hacia el rival, todo son elogios del preparador del Moralo. «Es muy competitivo y con grandes individualidades. Mantiene la base de la plantilla que ascendió, con retoques de calidad. Es un equipo bien ordenado que se conoce mucho, forma una piña». Los de Navalmoral están obligados a no errar con la intención de sacar el choque a flote, como ya hicieron en la jornada inaugural allá por septiembre (0-1).