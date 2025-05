El Moralo y el Jerez empatan a balón parado

M. C.

El punto que sumaron ambos contendientes satisfizo más al Jerez que al Moralo. El equipo de Navalmoral, al que le costó mucho generar ocasiones en la portería templaria, acabó el encuentro más entero y con más ambición que el jerezano.

El conjunto de Óscar de Paula, que movió bien el balón en el primer periodo, sufrió un bajón físico en el segundo y aguantó más el resultado, sin excesivos problemas eso sí, que buscar la victoria. Los locales, precisamente por esa condición, anduvieron a la caza del triunfo, pero les faltó serenidad y coordinación en los últimos metros para crear verdadero peligro. Dio la impresión, no obstante, que ambos conjuntos cumplieron la máxima de si no se puede ganar, que al menos no se pierda.

En los primeros 45 minutos el Jerez estuvo más entonado en líneas generales. De Lillo estrelló un tiro de falta en el palo de Pedraza en la primera gran ocasión del partido y en idéntica oportunidad, en un golpe franco cerca del área templaria, Piochi acertó entre los tres palos para clavar el cuero en la escuadra y subir el 1-0 al marcador. El golazo fue rápidamente contrarrestado por los visitantes, también a balón parado. Pantoja cabeceó al fondo de las mallas a bocajarro un saque de esquina para establecer el 1-1 poco antesdel descanso, que reflejó fielmente los merecimientos de unos y otros.

En la reanudación, los de Emilio Gil salieron al césped más intensos y con más posesión en la parcela rival. Al Jerez se le vio menos por la del Moralo, aunque desaprovechó una buena acción a la contra de Pantoja, que tras recortar a Fran Castro se topó con la buena estirada por bajo del cancerbero Pedraza. A los verdes, a pesar de ser más verticales que sus contrincantes, les pudo la intranquilidad para comprometerles más que lo que hicieron. Apenas un par de disparos que blocó con seguridad Fran, fue el bagaje ofensivo del Moralo, que con jugadores jóvenes de refresco lo intentó hasta el final, pero sin encontrar el camino del gol para seguir escalando posiciones.

Enfrente tuvo a un rocoso y experimentado Jerez que no se dejó sorprender defendiendo con firmeza, aunque la igualada le aleja un poco más de la promoción.