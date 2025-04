El Moralo y el Jerez buscan recortar puntos al líder

MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Miércoles, 26 de enero 2022, 08:05 Comenta Compartir

Oportunidad para Jerez y Moralo de recortar puntos con la cabeza. Recuperan este partido que deberían haber disputado el pasado día 9 para abrir la segunda vuelta del torneo, pero que se aplazó por varios casos positivos de covid en el conjunto visitante, y lo hacen cuando los dos primeros clasificados, Diocesano y Trujillo, no juegan porque están al día.

Hoy se pondrán templarios y arañuelos con la intención de acercarse a ellos. Distanciados por tres puntos en favor de los de Navalmoral, el choque se presenta atractivo por la necesidad de sumar de ambos. En el Moralo, la victoria sobre el líder el domingo se quiere sirva como punto de inflexión. El empate sumado en Llerena y la victoria mencionada ante el Diocesano consecutivamente en lo que va de año, invitan al optimismo viéndose nuevos brotes. «Esto es tiempo; mi padre es agricultor y siempre me ha inculcado que hay que sembrar para luego recoger, y así lo aplico a la vida y al fútbol», asegura José Antonio Ruiz.

El técnico de los verdes se mostró muy satisfecho con los suyos por los tres últimos puntos alcanzados, en un enfrentamiento crucial, pero «aún no se ha hecho nada. La idea para este otro partido será la misma, seguir mejorando como equipo y asimilar conceptos trabajando mucho», aunque no esconde que «de nuevo será muy complicado, porque además de jugar fuera, el Jerez es muy buen equipo y tiene a un gran entrenador». Los de Ruiz tomaron ayer contacto con el césped natural del campo de Talayuela para habituarse a una superficie a la que no están acostumbrados. Ha sido la única sesión de preparación de cara a otro choque que puede marcar un antes y un después. «Ha habido poco margen de recuperación, pero la plantilla tiene hambre. Haremos algunas variaciones con respecto al encuentro del domingo porque este será diferente». Los de Vázquez Bermejo esperan seguir con su impecable trayectoria como locales, habiendo ganado los siete compromisos que han jugado con un solo gol recibido.

JEREZ-MORALO Campo y hora Ciudad Deportiva Manuel Calzado, 21.00 h

Árbitro Fernández Fernández