El Moralo se instala en playoff

El Moralo realizó un partido completo y en una gran segunda parte noqueó al Arroyo para vencer por un contundente 0-4, gracias, en parte, a la expulsión de Angelito a veinte del final. El triunfo, tercero en las últimas cuatro jornadas, le sitúa en playoff, mientras que los pupilos de Aitor Bidaurrazaga se quedan a dos puntos de esa zona. Antes del cuarto de hora llegó la primera oportunidad para el Moralo. Víctor sacó un gran disparo que buscó la escuadra, pero apareció una mano espectacular de Miguel López para desviar el lanzamiento. Tras este aviso, el equipo de Emilio Gil siguió acumulando llegadas y se fue haciendo aún más con la posesión y con el control del partido, aunque sin conseguir batir al guardameta local, que fue la figura del primer tiempo con tres paradas de mucho mérito.

En la segunda parte la tónica no cambió, pero el equipo de Navalmoral se estrellaba una y otra vez contra un muro. Gil decidió hacer un doble cambio que fue clave. Dio entrada a Caio y Said y en el 72 llegó el premio. Una gran jugada por la izquierda de Said, que puso el balón atrás, la remató solo Piochi para marcar el 0-1 con un disparo cruzado. Un gol que no sentó bien al Arroyo y a un Angelito que perdió los nervios y fue expulsado por un lance con Iván Sánchez. Con uno menos, el equipo arroyano se vino abajo y el Moralo aprovechó la ocasión. Un centro de Juanan por la banda izquierda fue rematado por Caio a la escuadra para hacer el segundo gol. Cinco minutos después, una nueva jugada de Said, esta vez por la derecha, acabó en un centro perfecto en el que Luismi solo tuvo que poner la bota para el 0-3. El partido se cerró con otro tanto más tras una jugada de Josito por la banda que acabó con un tiro que entró tras un rebote.