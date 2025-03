El Moralo no falla y aplaza el alirón del Diocesano Venció sin demasiadas complicaciones al Don Álvaro, que jugó con uno menos 75 minutos

MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Lunes, 4 de abril 2022, 09:05

El ascenso directo del Diocesano debe esperar una jornada más. Con 9 puntos por disputarse y 8 de diferencia sobre el Moralo, parece simplemente cuestión de tiempo. El equipo de Navalmoral lo retrasó ganando sin alharacas a un Don Álvaro que perdió a su portero Curro por expulsión al cuarto de hora y a uno de sus defensas por lesión, Juanan, trasladado en ambulancia al hospital Campo Arañuelo por la mala caída que sufrió en un lance aéreo.

El Moralo se adelantó en el marcador a las primeras de cambio, en un golpe franco botado por Genís cerca de la frontal del área visitante. El lateral diestro verde clavó su lanzamiento en una escuadra y puso de cara el choque para su equipo. Poco después llegó la incursión de David López por el centro que obligó al cancerbero Curro a salir del área y abortar el peligro tocando el balón con sus manos. Voluntariamente o no, cortó la clara y manifiesta ocasión de gol para los locales y vio la cartulina roja. El míster alvarense Carlos Pizarro reestructuró a los suyos y no le perdió la cara al partido, pero le fue muy difícil generar algo de peligro sobre el portal de Vicent Dolz, que no tuvo trabajo. Mientras, los de Ruiz quisieron encarrilar el duelo con el segundo tanto viéndose superiores, pero tuvieron que esperar al descuento del primer periodo para celebrarlo. Antes, Chele estrelló un tiro en la cruceta y David López, tras regatear a Saavedra, hizo lo propio en la cepa del palo. A continuación, llegó el 2-0 con una gran jugada individual de Ben Hamed, sorteando varios contrarios, para marcar a placer. Ahí acabó el encuentro.

MORALO 2 - 0 DON ÁLVARO Moralo: Vicent Dolz; Genís (Abdul, min. 75), Andoni (Kupen, min. 62), Suso, Juanan, Junior (Rober, min. 62), Ben Hamed, Chele, Yuya (Juanpe, min. 56), Fran Segura (Buben, min. 46) y David López.

CD Don Álvaro: Curro; Juanan (José, min. 40), Nevado, Fran, Cristian (Andrey, min. 68), Keita, Pelu, David Madera (Saavedra, min. 16), Carlos Cinta, Álvaro (Ramón, min. 68) y Richar.

Goles: 1-0: Genís, min. 4. 2-0: Ben Hamed, min. 45+5.

Árbitro: Rubio Álvarez. Expulsó con tarjeta roja directa al guardameta visitante Curro (min. 14). Además, amonestó a su compañero José.

Incidencias: Unos 400 espectadores en el Municipal de Navalmoral.

El descanso conformó a unos y otros. Aún así, el Don Álvaro lo intentó en los primeros minutos de la segunda mitad, pero no encontró rematador. El Moralo no apretó y contemporizó sin buscar con ahínco el portal rival. El control del juego siempre correspondió a los de casa, a pesar de sus imprecisiones en medio campo. Con los delanteros en el dique seco las últimas semanas, les volvió a faltar mordiente. A pesar de ello, aseguró su presencia en el playoff con los 3 puntos. Por su parte, a los blanquiazules, por el derroche físico, se les hizo largo el partido.