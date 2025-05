El Moralo, a disipar dudas ante el Azuaga

MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Domingo, 21 de noviembre 2021, 09:41 Comenta Compartir

Otra final para el equipo de Navalmoral. Está ante la presión y obligación de intentar recortar puntos al líder Diocesano cada semana. Cumplido el primer tercio de liga, el conjunto colegial se ha disparado en la clasificación distanciando por ocho puntos a su inmediato perseguidor, un Moralo que aguarda su tropiezo. «Tenemos muy claro que tenemos que ganar y esperar que pinche, no queda otra. Vamos a más recuperando efectivos y con otra mentalidad, centrándonos en los partidos de cada jornada», señala Miguel Rubio, en alusión a que haber estado un mes jugando dos encuentros por semana les ha costado «desconectar de uno a otro».

El técnico de los verdes no vacila a la hora de reconocer que «estamos jugando finales y no siempre hay que jugarlas bien, sino que hay que ganarlas. Si vuelve a tocar sufrir, sufriremos, pero sabemos que hay que ganar, que es lo más importante». Del Azuaga no se fía a pesar de su clasificación porque «es un equipo al que le gusta tener el balón, es muy combinativo y se siente bien atacando. Tenemos que estar bien sin balón porque nos va a exigir y ser también más efectivos en ataque que en las últimas ocasiones». No podrá contar ni con Susmel, lesionado de larga duración, ni con Rober, recuperándose del aductor. Vuelve a la convocatoria, tras la sanción, Andoni.

En el Azuaga de José Miguel Ramos no se esperan cambios significativos con respecto al que empató en Calamonte.