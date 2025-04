El Moralo, de candidato al ascenso a incógnita

M. C.

Miguel Camacho Navalmoral de la Mata Martes, 5 de septiembre 2023, 21:04 Comenta Compartir

Desde 2019 que el Moralo CP se quedara a las puertas de disputar la final por ascender a Segunda B cayendo en los penaltis en Linares rompiendo 14 años de sequía, lo volvió a intentar tres veces más sin éxito. Es el 'eterno' candidato a ocupar una de las plazas de ascenso para abandonar la Tercera en los últimos años, pero no lo consigue. En este nuevo ejercicio, con Beni Pineda en el banquillo, la sensación es otra.

Aunque lógicamente no se renuncia a nada, el equipo no aparece en los pronósticos de favoritos al cambio de categoría. Su plantilla es totalmente nueva con respecto a la pasada campaña, apenas algunos jugadores del filial entraron en algunas convocatorias y jugaron algunos minutos, y eso es «un hándicap, sin duda, porque todos los jugadores son nuevos y los resultados no pueden venir desde el primer día. Ofrecemos mucho trabajo e ilusión semana a semana. Cuando consigamos encajar las piezas del puzzle, este equipo va a dar bastantes alegrías», apunta esperanzado el nuevo entrenador.

De 48 años, concejal en el Ayuntamiento de Navalmoral en las áreas de Emprendimiento y Empresa, Nuevas Tecnologías, Intervención Rápida y Ayuda al Ciudadano, Benito Pineda Herrera cuenta con un plantel de 25 jugadores, teniendo en cuenta que algunos podrán alternar su participación con el equipo filial. Los porteros son Juan Ramos (Fuente de Cantos) e Iván Leno (Valdefuentes). Los defensas, Agus (Plasencia), Colo (Casar), John Castillo (Llerenense), Melli (Fuente de Cantos), Ezequiel (cantera), Adri Galván (cantera) y Maty (cantera). Los mediocampistas son Javi Parada (Llerenense), Sho Nakamura (Llerenense), Ben Azize (Aceuchal), Anatoly (Gimnástica Segoviana juvenil), Mario López (Mérida Promesas), Raúl Arroyo (Palencia), Messi (cantera) y Germán Torres (cantera). Y, por último, los delanteros son Iván Albert (Manchego), Sixtus (Montehermoso), Toñito (La Cruz Villanovense juvenil), Jona (cantera), Isma (cantera), Yassin (cantera), Santi (cantera) y Gasolina (cantera). «Nuestro objetivo real es el día a día. El equipo es joven, con calidad, pero sobre todo con mucha hambre de triunfar. La meta es la más alta posible, pero sin prometer nada más que trabajo. No sería real prometer a estas alturas que queremos ser campeones o jugar la promoción de ascenso; las jornadas nos colocarán donde merecemos, plantilla hay para aspirar a todo y vamos a trabajarlo», recalca Pineda.

En cuanto a los encuentros amistosos, el Moralo ganó al Fuenlabrada juvenil (3-0), Talayuela (1-2), Talavera B (3-0) y Torrijos (1-0), empató con el Toledo (1-1) y Plasencia (1-1), y perdió con el Jaraíz (2-0) en la Copa Federación, Talavera (3-0) y Cazalegas (1-2). «La pretemporada ha estado para conocerse y asimilar conceptos, insisto en que todo es nuevo cien por cien. Trabajamos todos a una y esperamos que sea un buen año», señala el míster de los verdes, que añade que «la forma de volver a enganchar a la afición es que se sienta identificada con el equipo, que vea que jugadores de la casa, de la cantera, son importantes. Tienen un futuro prometedor y poco a poco tienen que ir entrando. Son los que nos darán un bloque en el futuro y la continuidad que necesita el club».

Si Beni Pineda rechaza cualquier cartel de antemano, tampoco se atreve a hacer quinielas. «No nombro a un favorito para el ascenso directo ni para el playoff, hay que ser cautos porque hay muchos equipos nuevos que estarán arriba. Por presupuestos y plantillas todos sabemos quiénes serán, pero no me mojo porque la liga es larga y cualquier cosa puede pasar», afirma el técnico de un Moralo, que por la competencia que existirá en las 34 jornadas, las pretensiones han disminuido con respecto a las últimas temporadas.

Temas

Fútbol