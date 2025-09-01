HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Moralo levantan el trofeo autonómico de la Copa Federación. FEXF
Copa Federación

El Moralo, campeón de la Copa Federación

El equipo de Daniel del Pino se impuso al Cabeza del Buey en la tanda de penaltis tras llegar al final de la prórroga con empate a un gol

R. H.

Badajoz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:38

El Moralo se proclamó campeón de la fase autonómica de la Copa Federación al imponerse al Cabeza del Buey en la tanda de penaltis tras concluir la prórroga con empate 1-1. La final se disputó en los campos federativos Manolo Sánchez de Cáceres con un buen ambiente en las gradas por parte de aficionados de ambos clubes.

Robinho adelantaba al Moralo a los diez minutos, pero poco le duró la alegría al equipo de Daniel del Pino porque Jhoan empataba para el Cabeza del Buey de penalti en el 22.

La primera parte estuvo más animada en cuanto a ocasiones para ambos equipos. La igualdad y el respeto fue la nota predominante en la segunda mitad donde apenas se contabilizaron oportunidades como la de Mina para el Cabeza del Buey y de Pedri para el Moralo en el tramo final de los 90 minutos. En la prórroga tampoco se movió el marcador y la final se resolvió en la tanda de penaltis.

El Moralo levantó el trofeo autonómico al imponerse 4-2 tras fallar el Cabeza del Buey el tercer y el cuarto lanzamiento. De esta manera, el conjuto de Navalmoral de la Mata acompañará al Coria y al Jaraíz en la fase nacional de la Copa Federación, un torneo en el que los cuatro semifinalistas obtendrán como premio, además del económico, el billete para participar en la Copa del Rey.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  3. 3 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  4. 4 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz
  5. 5 Una vecina de Don Benito denuncia que Andalucía no tramita su pensión de invalidez
  6. 6

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  7. 7 Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  8. 8 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  9. 9 Jorge Rey alerta sobre un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño de 2025
  10. 10 Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Moralo, campeón de la Copa Federación

El Moralo, campeón de la Copa Federación