El Moralo, campeón de la Copa Federación

R. H. Badajoz Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:38 Comenta Compartir

El Moralo se proclamó campeón de la fase autonómica de la Copa Federación al imponerse al Cabeza del Buey en la tanda de penaltis tras concluir la prórroga con empate 1-1. La final se disputó en los campos federativos Manolo Sánchez de Cáceres con un buen ambiente en las gradas por parte de aficionados de ambos clubes.

Robinho adelantaba al Moralo a los diez minutos, pero poco le duró la alegría al equipo de Daniel del Pino porque Jhoan empataba para el Cabeza del Buey de penalti en el 22.

La primera parte estuvo más animada en cuanto a ocasiones para ambos equipos. La igualdad y el respeto fue la nota predominante en la segunda mitad donde apenas se contabilizaron oportunidades como la de Mina para el Cabeza del Buey y de Pedri para el Moralo en el tramo final de los 90 minutos. En la prórroga tampoco se movió el marcador y la final se resolvió en la tanda de penaltis.

El Moralo levantó el trofeo autonómico al imponerse 4-2 tras fallar el Cabeza del Buey el tercer y el cuarto lanzamiento. De esta manera, el conjuto de Navalmoral de la Mata acompañará al Coria y al Jaraíz en la fase nacional de la Copa Federación, un torneo en el que los cuatro semifinalistas obtendrán como premio, además del económico, el billete para participar en la Copa del Rey.

Temas

Fútbol