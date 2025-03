Moralo y Azuaga, primer paso por la final nacional

MACAMA NAVALMORAL. Domingo, 14 de mayo 2023, 08:40 Comenta Compartir

Las espadas en todo lo alto en el partido de ida de la eliminatoria final extremeña que decidirá quién representará a la región en el último cruce, ya nacional, de la promoción de ascenso a Segunda RFEF. Moralo, tercero en liga regular, y Azuaga, segundo, se ven las caras hoy en el Campo Arañuelo y siete días después en la Campiña Sur. No existen ni el valor doble de los goles fuera de casa, ni tampoco penaltis si tras la prórroga en el segundo partido persistiera un hipotético empate en el cómputo global. En ese caso, la clasificación la obtendría el mejor clasificado.

Se puede considerar a estas alturas como la fiesta de la Tercera extremeña, en la que dos de los tres mejores de la temporada tratarán de seguir la suerte del campeón Llerenense, todo un regalo para las aficiones morala y azuagueña. «Es un premio para los dos equipos. Nosotros llegamos después de una eliminatoria muy complicada con el Olivenza en la que hasta el final no se resolvió y eso nos hace valorar mucho lo conseguido, sabiendo que estamos ante una oportunidad única», afirma Emilio Gil, el técnico del Moralo. Su colega, José Miguel Ramos, no cree que haya favorito a pesar de los siete puntos más que sumó su equipo en liga: «los dos hemos intentado estar a la altura del Llerenense, aunque al final se han perdido algunos partidos que nos han descolgado. Somos dos equipos muy parecidos, habrá mucha igualdad, y no creo por eso que haya favorito, la eliminatoria está abierta».

Lo cierto es que el duelo disputado en Navalmoral, allá por octubre, acabó con triunfo local con un gol de Juanan en el minuto 96 a la salida de un córner, y en Azuaga, en febrero, un penalti transformado por Solano a poco más de diez minutos para el final sentenció el envite. «A priori estos partidos serán igualados viendo los precedentes, pero el Azuaga es, sin ninguna duda, el que mejor fútbol ha hecho del grupo. Tenemos que estar vivos para contrarrestar su juego. En playoff todo puede pasar, todos los detalles son determinantes», avisa Gil. «Cualquier error te condiciona», responde Ramos, añadiendo que «seguro que los dos equipos estaremos a la altura para que sea una bonita final. Nosotros debemos estar concentrados, hacer lo que venimos haciendo, tener ambición y estar convencidos de que podemos ganar». Su homólogo piensa igual ya que «hay que ser valientes, alegres y decididos, no se puede especular en estos partidos porque luego puedes tener remordimientos», señala Gil. «Estamos preparados», finaliza Ramos. Choque táctico atractivo.