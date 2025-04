Ser o no ser para el Moralo en Azuaga

MACAMA NAVALMORAL. Domingo, 19 de febrero 2023, 12:07 Comenta Compartir

De haberse podido meter en la pelea por el título de campeón, el Moralo ha pasado, tras la derrota casera frente al líder Llerenense, a jugársela en terreno del segundo clasificado Azuaga. El conjunto de Navalmoral, tercero en discordia, agota sus posibilidades de intentar la hazaña de alcanzar la plaza de ascenso directo ante la escuadra más en forma. Los azuagueños llevan 14 jornadas sin conocer la derrota, las 11 últimas sumando la victoria. «Son un equipazo, tanto por jugadores y entrenador como por juego. Para mí es el que mejor fútbol hace o al menos el más regular en cuanto a juego. Lleva muchas jornadas ganando y eso dice mucho de ellos. Sin duda es una motivación más para nosotros», señala el preparador de los moralos, Emilio Gil.

A su equipo, distanciado por 7 y 8 puntos de la segunda y primera posición, no le vale otro resultado que no sea el de una victoria para no acabar con sus cartuchos. «Los dos necesitamos ganar y cada uno utilizaremos nuestras armas para hacerlo. Todos nos jugamos mucho. Hay que estar unidos y creer en nosotros», agrega el técnico, que se aferra a que restan 30 puntos por disputarse y que en fútbol «todo es posible».

El Municipal de Azuaga acogerá un magnífico ambiente, digno de los mejores duelos que puede ofrecer la Tercera extremeña esta campaña. «Es un campo complicado, su afición anima todo el partido», apunta Gil. El Moralo, que último verdugo del Azuaga con un tanto en el descuento allá por octubre, es el único visitante que aún no ha perdido. Los rojiblancos tampoco saben lo que es perder como locales. «El equipo está bien, con ganas de que llegue el partido, con la misma ilusión que durante toda la temporada a pesar de perder el domingo. Estamos en buena dinámica de juego y queremos seguir así», concluye. Las espadas están en todo lo alto. El Azuaga intentará clavar la puntilla al Moralo, que tratará a su vez de continuar vivo asestando un golpe en el mejor escenario posible.