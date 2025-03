El Moralo apura sus remotas posibilidades ante Don Álvaro

MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Domingo, 3 de abril 2022, 09:49 Comenta Compartir

El Moralo saltará al campo esta tarde teniendo más o menos esperanzas dependiendo del resultado que firme el Diocesano por la mañana en su feudo frente al Trujillo. Al conjunto de Navalmoral solo le vale ganar, sea cual sea el resultado en Cáceres, para seguir vivo en esa pelea que cada vez es más estéril. Los ocho puntos de distancia entre uno y otro es un colchón grueso cuando únicamente restan por jugarse doce. Las carambolas existen en el fútbol, aunque el premio de la regularidad está cerca de dar el alirón al Dioce. «Nos gustaría ascender de primeras, es obvio, así como también está claro que no hemos estado acertados cuando el líder ha pinchado, pero me quedo con lo positivo, que tenemos unas señas de identidad siendo muy competitivos y difíciles de batir», afirma José Antonio Ruiz. El preparador del Moralo no se resigna a poder alcanzar el liderato, aun reconociendo que está difícil, y lo quiere pelear hasta el final. No obstante, en esta jornada sí que puede certificar su clasificación para el playoff.

Enfrente tendrá a un Don Álvaro que quiere mantenerse fuera del trío de descenso y necesita arañar puntos cada semana para que así sea. «Tiene un buen equipo, con buenos jugadores, como el máximo goleador del grupo, Carlos Cinta, pero hay que competir como sabemos», señala Ruiz, añadiendo que su equipo necesita una victoria que «nos dé un buen sabor de boca para que los jugadores sepan que están haciendo bien las cosas», buscando ilusionarse cuando arrastran tres empates consecutivos sin goles que les han dejado en la situación actual.