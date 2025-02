El Moralo, a afianzar su condición de favorito

MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Sábado, 17 de septiembre 2022, 07:42 Comenta Compartir

Moralo y Pueblonuevo se citan esta tarde en Talayuela al no disponer el equipo de Navalmoral de su campo habitual por la celebración en sus instalaciones de conciertos el pasado y actual fin de semana. Prácticamente todo septiembre lleva el conjunto de Emilio Gil alternando la ciudad deportiva morala con la talayuelana para entrenar y encarar el inicio liguero. «Esperemos que vaya cuanta más afición posible mejor a este primer encuentro casero. Es un hándicap tener que jugar en Talayuela por movilizar a nuestros seguidores y porque estamos acostumbrados a nuestro campo y al césped artificial, aunque estas últimas semanas hemos pisado el campo natural del Talayuela, pero no todos los días que hubiéramos querido como es lógico. Sin embargo, no son excusas porque tampoco va a cambiar el planteamiento del partido que queremos hacer", señala el técnico verde, que cuenta con toda la plantilla a su disposición.

El Pueblonuevo llega al duelo con las ganas de resarcirse tras el revés en debut frente al Arroyo (0-3). Los rojillos vuelven a jugar ante el Moralo tres años y medio después, el tiempo que han necesitado para recuperar la categoría nacional perdida. «Tenemos buenas referencias de ellos, se han reforzado bien», indica Gil, añadiendo que «hay que salir a por la victoria desde el principio; si queremos estar arriba, en casa se tienen que escapar muy pocos puntos. Además, esta semana tenemos que hacer buenos los conseguidos en Montehermoso (0-1)». El conjunto moralo vuelve a ser uno de los favoritos para el ascenso, pero rehúye de ello, o al menos es realista porque también existen varias plantillas rivales reforzadas a conciencia y que tienen el mismo objetivo. «Hay que ir jornada a jornada. Los jugadores tienen que soltarse la presión por tener que estar en la parte alta y lo más inmediato es intentar hacer pleno en las dos primeras jornadas para darnos más tranquilidad», manifiesta en ese sentido su entrenador.

El Moralo no trastocará mucho el plan de trabajo con la Copa RFEF en medio porque «le vamos a dar más importancia a la liga, vamos a intentar competir y ganar las eliminatorias, pero nuestra prioridad es cada domingo», manifiesta.