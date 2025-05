El Montehermoso regresa a lo grande

MIGUEL CAMACHO NAVALMORAL. Domingo, 11 de septiembre 2022, 09:57 Comenta Compartir

Trece temporadas después, Montehermoso y Moralo se reencuentran en categoría nacional en un choque abierto. Tras el brillante ascenso la pasada campaña, el conjunto de Raúl Miranda recibe a uno de los que en los últimos años está intentando subir a Segunda RFEF, el Moralo. El equipo de Navalmoral vuelve a ser uno de los serios candidatos a pelear por una de las plazas por el cambio de categoría, aunque huye de favoritismos. «Empezamos todos con cero puntos y habrá que demostrar las expectativas en el campo; con el paso de las semanas veremos si somos favoritos a estar o no en la parte alta de la clasificación», advierte Emilio Gil, que regresa al banquillo verde con la ilusión renovada en su segunda etapa al frente de la primera plantilla.

Tanto el 'Monte' como el Moralo tienen muchas ganas de comenzar después de una pretemporada larga, en el caso de los rojillos con el aliciente de haber disputado la Copa RFEF y caer en semifinales ante quien después se coronó campeón, el Trujillo. «Conocemos bien al Montehermoso, es un equipo que debería haber vuelto antes a Tercera por méritos propios, es muy comprometido, se ha reforzado muy bien este verano y seguro que dará mucho que hablar. Nosotros tenemos mucha ilusión de hacer bien las cosas desde el principio y para empezar tenemos una gran piedra de toque ante un rival muy peligroso», señala Gil, que cuenta con toda la plantilla a su disposición. Aunque en los próximos días contará con más jugadores que aún no se han incorporado a la disciplina del club. «Ahora somos los que somos, no podemos estar a expensas de quienes no están. Si llegan refuerzos, todos contentos, pero tenemos plena confianza en el bloque con el que estamos trabajando», concluye el míster del Moralo.