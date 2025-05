El Montehermoso cierra a cal y canto su portería

El Montehermoso aún no ha recibido gol.

El Coria sigue en lo más alto de la tabla en solitario, pero en la cuarta jornada recibió sus primeros goles y cedió los primeros puntos al empatar en casa para llegar a 10. Con dos menos se encuentran Montehermoso y Don Benito, los otros dos equipos que aún no saben lo que es perder tampoco. El 'Monte' es además al único que a estas alturas no le han marcado un gol. Completan los puestos de promoción Villafranca y Moralo con 7 cada uno. El cuarto domingo de competición sirvió para que el Castuera estrenara su casillero de victorias, endosándole de paso la primera derrota al Diocesano. El Arroyo también celebró por primera vez el triunfo. Entretanto, siguen sin ganar Trujillo, Olivenza, Azuaga y Fuente de Cantos, en este último caso además con el agravante de no haber marcado todavía. Se marcaron 20 goles, con sólo 4 victorias locales y 5 empates, tres de ellos a cero. Se pitaron 6 penaltis, marcándose 3. La jornada se cerró con 2 expulsiones, una de ellas, la cuarta para el Don Benito, que lleva una en cada partido curiosamente.

Dos victorias por 2-0, la última ante el Valverdeño con goles de Xule de penalti, y dos empates sin goles, colocan al Montehermoso de Raúl Miranda como la revelación después del primer mes. «Algo importante es la comunión que hemos conseguido entre equipo y afición. Ahora que las cosas van medio bien se les nota, y espero que cuando vengan cruzadas, que vendrán, sea cuando más apoyen, como siempre», advierte el míster. Siendo el único equipo con la portería a cero, Miranda apunta que «es un trabajo de todos, es de nota. Estamos muy serios sin balón y con la pizca de suerte que hay que tener. Aún no hemos hecho nada, van 4 jornadas y queda mucho. Nuestro objetivo es divertirnos, no hay secretos, mucho trabajo y ser un equipo».

El líder Coria pasó de un 2-0 tranquilizador con los tantos de Margallo y Angelito al empate a 2 frente al Pueblonuevo, que tuvo a Alberto Sánchez y Poti como goleadores.

Los históricos Moralo y Don Benito, con Álex Machado expulsado, se neutralizaron sin goles para continuar en la pomada. El Olivenza y Villafranca también tapiaron sus porterías; como el Jerez, que sufrió la expulsión de Adrián Cabrera, y el Azuaga, que no termina de arrancar. Un solitario gol de Brian dio la primera victoria al Arroyo sobre un deprimido Fuente de Cantos. El Trujillo estuvo cerca de ganar con el tanto de Abel, pero Quique Roldán lo evitó en el descuento para el Calamonte. El Castuera noqueó al Diocesano en un choque vistoso. Lay falló un penalti para los locales y Germán otro para los visitantes. Álvaro no lo hizo en un segundo para los castueranos. Jorge y Manu Palma redondearon el triunfo, mientras que Márquez marcó para los colegiales. El Jaraíz, máximo goleador del grupo, lo demostró con las dianas de May, Fabio, Javi Bella –en el rechace del penalti que malogró–, Yoni, Rubén y en propia puerta de un Don Álvaro que anotó por mediación de Pepe.