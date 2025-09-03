HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Uche recibe una camiseta del Moralo por parte del presidente Horacio López en un homenaje. MACAMA
Tercera RFEF

El modelo del Moralo que reporta beneficios

El club dirigido por Horacio López consigue interesantes pellizcos económicos con jugadores que dan el salto al profesionalismo

Miguel Camacho

Navalomral de la Mata

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:42

Hasta el último día del mercado de fichajes en LaLiga ha tenido que esperar el Moralo CP para celebrar el traspaso de Uche, quien fuera ... su jugador en la temporada 2022-23, del Getafe de Primera al Crystal Palace de la Premier League inglesa. El futbolista nigeriano, de 22 años, ha sido cedido por el club madrileño, pero con opción de compra obligatoria, por lo que puede considerarse un traspaso diferido y computa como venta para las partes implicadas. Y ahí entra el Moralo, ya que cuando Christantus Uche se marchó para ser fichado por el Ceuta de Primera Federación, el club ceutí se reservó una cláusula para recibir un porcentaje en sus hipotéticos traspasos posteriores al fútbol profesional, incluyendo al equipo de Navalmoral por ser el primer club europeo donde jugó el jugador. «Estamos muy contentos porque hace unos años, a pesar de la crítica de mucha gente, apostamos por traer talento joven de España, África y Sudamérica para formarlos de cara a que en un futuro pudieran dar el salto al profesionalismo y dejar un rédito económico en las arcas del club, y ahora esa apuesta está empezando a dar sus frutos», apunta Horacio López. El presidente del Moralo, satisfecho, pero a la vez tranquilo, convencido en seguir trabajando en el camino iniciado hace cuatro temporadas, agradece este logro al Grupo Insúa, a la Academia Mavlon de Nigeria y a Peter, representante del futbolista.

