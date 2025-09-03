El modelo del Moralo que reporta beneficios

Hasta el último día del mercado de fichajes en LaLiga ha tenido que esperar el Moralo CP para celebrar el traspaso de Uche, quien fuera ... su jugador en la temporada 2022-23, del Getafe de Primera al Crystal Palace de la Premier League inglesa. El futbolista nigeriano, de 22 años, ha sido cedido por el club madrileño, pero con opción de compra obligatoria, por lo que puede considerarse un traspaso diferido y computa como venta para las partes implicadas. Y ahí entra el Moralo, ya que cuando Christantus Uche se marchó para ser fichado por el Ceuta de Primera Federación, el club ceutí se reservó una cláusula para recibir un porcentaje en sus hipotéticos traspasos posteriores al fútbol profesional, incluyendo al equipo de Navalmoral por ser el primer club europeo donde jugó el jugador. «Estamos muy contentos porque hace unos años, a pesar de la crítica de mucha gente, apostamos por traer talento joven de España, África y Sudamérica para formarlos de cara a que en un futuro pudieran dar el salto al profesionalismo y dejar un rédito económico en las arcas del club, y ahora esa apuesta está empezando a dar sus frutos», apunta Horacio López. El presidente del Moralo, satisfecho, pero a la vez tranquilo, convencido en seguir trabajando en el camino iniciado hace cuatro temporadas, agradece este logro al Grupo Insúa, a la Academia Mavlon de Nigeria y a Peter, representante del futbolista.

Tres jugadores al fútbol profesional

Ese camino es el modelo con el que gestionar un club con pocos recursos. «Se hizo para buscar nuevas vías de financiación. Los traspasos que hacemos de los jugadores a otros equipos de superior categoría son a cero euros, aunque nos guardamos una opción de una futura venta a clubes profesionales», aclara López, que añade que «nadie crea que las cantidades que se dicen son verdad; está claro que dejará algo al club, pero hay que seguir trabajando porque cuesta mucho sacarlo hacia delante. Se invertirá para seguir creciendo», sin especificar ningún porcentaje ni ninguna cuantía de la operación con Uche porque «cuando se ejecute la opción de compra por el Crystal Palace, en asamblea se hará público porque la cantidad es variable».

El internacional nigeriano llevará a la espalda de su nuevo equipo el dorsal '12', curiosamente el mismo número que usó en el Moralo. ¿Guiño al club del que guarda un especial cariño? El caso es que Uche quiere continuar progresando y quizás el club del sur de Londres se le quede pequeño en un tiempo si sigue mostrando su talento y potencial, ahora en un mayor escaparate.

Con Uche, ya son 3 los jugadores que han militado en los últimos años en el Moralo y que han debutado en el fútbol profesional. Sixtus lo hizo en el Eldense de Segunda, ahora está en el Kortrijk de Bélgica, y Dominique en el Granada, también de Segunda, después de haber estado cedido en el Coria. A estos nombres hay que añadir casi una decena más que está repartida entre las categorías Federación de Primera, Segunda y Tercera, como Ben Hamed, Obi, Anthony o José Antonio, entre otros.

Presente

El Moralo, que afrontará la primera jornada de liga tras proclamarse campeón por tercera vez de la Copa Federación, en su fase regional, se encomienda a sus aficionados para que «intenten apoyar al máximo al equipo, en forma de abonos como en afluencia al campo. Sin ellos no somos nada. Asumimos nuestros errores anteriores, pero queremos volver a ser un equipo competitivo y estar arropados por nuestra afición. Por mucho modelo que tengamos, por mucho esfuerzo que hagamos, si no tenemos masa social importante, el Moralo tirará hasta donde pueda tirar. Hay que volver a reengancharse en este nuevo proyecto», sentencia Horacio López.