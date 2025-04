El milagro del CP Montehermoso

Marco A. Rodríguez Badajoz Martes, 24 de mayo 2022, 19:30 | Actualizado 20:13h. Comenta Compartir

Las remontadas más épicas no solo atañen al fútbol de las lejanas galaxias. También se permiten saborear en el balompié más terrenal. Como el del CP Montehermoso, protagonista el domingo de una de las mayores gestas conocidas en el deporte rey de nuestra comunidad. En su tarde noche más mágica, remontó el 4-0 encajado en la ida ante el Gévora para endosar un 5-0 en la prórroga y confirmar su pase a la gran final hacia Tercera. En el mismo día en que el Don Benito celebraba su permanencia en Segunda RFEF –y dado el ascenso del Diocesano– esta machada tuvo doble premio, ya que tanto Fuente de Cantos como Montehermoso ya están en Tercera, aunque según fuentes de la Federación Extremeña de Fútbol esa final tendrá que disputarse para conocer los derechos preferenciales en caso de algún descenso administrativo.

Justicia poética. Se podría decir que el fútbol le debía una el equipo norteño, que en los últimos años ha padecido varias eliminaciones que le dejaron con la miel en los labios. También le había sido muy esquivo, rozando la crueldad, al Gévora, que acumula intentos de subir a Tercera sin suerte, especialmente en este curso 2021-22 donde lo ha acariciado tras un 4-0 que parecía sentenciar el cruce. Pero en este deporte los milagros existen. Y a todos los niveles. Precisamente el entrenador del Montehermoso, Raúl Miranda, animó a sus pupilos a pensar en que ellos eran como el Real Madrid de la Champions League, que ha dejado boquiabierto al planeta en sus tres remontadas históricas ante los grandes colosos europeos. Curiosamente, se reconoce culé. «Les dije durante toda la semana que se lo creyeran, que ellos podían hacer lo mismo que el Madrid, aunque yo sea del Barcelona, pero este año no podía decirle que hicieran como el Barça. Aunque me pese, como el Madrid no hay ninguno en ese aspecto. Ya lo dijimos cuando teníamos que remontar el 2-0 de Gran Maestre y ganamos 3-0. Llegué a decirles que yo era blanco desde pequeñito», comenta entre risas.

Hablamos con el preparador del Montehermoso, que se muestra exultante pues es natural de la localidad cacereña y eso incrementa la alegría. Raúl Miranda recuerda que lo experimentado en el Complejo Polideportivo Municipal de Montehermoso fue una auténtica locura. «Veníamos de la semana anterior en una situación muy complicada después del partido de allí. El 4-0 no reflejaba para nada lo que pasó en el campo. Debimos venir con un 2-1 o algo así, pero no un marcador tan amplio aunque tuvimos 15 o 20 minutos muy malos. La idea era ganar el partido y después ver si teníamos tiempo para dar la vuelta según como aconteciera todo. Cuando en la prórroga marcamos el quinto gol fue una locura. Hubo una invasión del campo, estábamos en el añadido de la prórroga. El partido acabó un poco feo porque hubo una tángana tras una dura entrada a Fouad, que le abren una brecha pero él reacciona mal y se le va un poco la pinza, pero esto es fútbol y no puede tapar nuestro milagro».

Al descanso, el electrónico recogía un 1-0 obra de Chule insufiente a todas luces, pero tras la reanudación el marroquí Fouad anotó tres dianas que condujeron al tiempo extra. En la prórroga, el canterano Luis Garrido, también del pueblo y que había entrado en el minuto 87, abrió de par en par las puertas de la gloria.

Aunque no hubo críticas tras la ida, salvo los cuatro de siempre como precisa Miranda, el técnico sí se refiere a la «soledad del entrenador» en la derrota, en el sentido de que ha recibido infinidad de llamadas mientras una semana antes no lo hizo casi nadie. «Los amigos vienen en las derrotas. Con las victorias viene cualquiera», apunta. Añade Raúl que no han hablado con él en el club sobre su continuidad. «Es pronto. Hay que descansar un poco. Llevamos muchos años intentándolo y por fin lo hemos conseguido, así que no te voy a negar que me haría mucha ilusión ser el entrenador en Tercera del equipo de mi pueblo».

«El Gévora también lo merecía. Conozco muy bien a Martín y sé que va a llegar a Tercera» raúl miranda Entrenador del Montehermoso

Raúl Miranda tiene dos hijos y un negocio de distribución de bebidas en Montehermoso. Es su segunda etapa, que alcanza ya cuatro años, el frente del banquillo rojillo. Ha vivido tres fases de ascenso: una contra el Fuente de Cantos, que marcó en el último minuto; y otra ante el Campanario, que les frustró el sueño en la tanda de penaltis. «El Gévora también lo merece. Conozco muy bien a Martín –su entrenador–, y sé que va a llegar a Tercera enseguida, no sé si en el Gévora o en otro equipo, porque es un magnífico técnico», continúa.

Montehermoso es el pueblo extremeño con mayor esperanza de vida, 85,1 por los 82 de la comunidad. Tras el domingo, se puede decir que tiene la mayor esperanza de que ocurran milagros.

