Miguel Ángel Ávila deja el Llerenense

Lunes, 21 de julio 2025

Apenas unos días después de ser anunciado y sin haber comenzado si quiera los entrenamientos de pretemporada, Miguel Ángel Ávila deja de ser el entrenador ... del Llerenense. Esta precipitada y sorprendente salida se debe a la diferencia de criterio entre la entidad y el técnico cacereño en cuanto al horario de entrenamientos. «La decisión se ha tomado de forma totalmente amistosa y con el máximo respeto mutuo, simplemente por motivos de planificación deportiva, nunca económicos. El club entiende y considera necesario que los entrenamientos se establezcan en horario de tarde, dada la realidad de una categoría como la Tercera RFEF, en la que muchos jugadores estudian, trabajan o buscan compatibilizar ambas cosas con el fútbol. Por su parte, Ávila expresó el deseo de trabajar en horario matinal, en línea con una estructura más profesional. Aunque ambas partes compartimos la ilusión por el proyecto, no ha sido posible encontrar un punto de equilibrio en ese aspecto fundamental, y por ello, ambas partes ha decidido con total cordialidad no continuar adelante». En la misma línea se pronunciaba la otra parte que se marcha del Llerenese sin llegar a sentarse en el banquillo. «El motivo es exclusivamente deportivo, no coincidiendo en ciertos aspectos del proyecto, por lo que creo que lo mejor es dar un paso al lado y que entre otra persona», explicaba Ávila. «Ha sido una decisión dura y difícil porque iniciaba este proyecto con muchas ganas e ilusión, pero es una decisión meditada en la que creo que es lo mejor para mí y para el club», añadía el preparador cacereño que se despedía agradecido a la nueva directiva presidida por Manolo García por su confianza y el trato recibido.

También abandona el Llerenense pocos días después de ser presentado el director deportivo Javier Cidoncha. Una marcha en consonancia con la del entrenador, al considerar la directiva que una entidad modesta como el Llerenense «no puede permitirse estructurar sus temporadas como si se tratase de un club profesional». Desde la nueva directiva del club de la Campiña Sur quieren enviar un mensaje de tranquilidad a sus aficionados y teniendo claras sus prioridades. «El objetivo prioritario de este proyecto a medio-largo plazo es la estabilziación económica, la seriedad en la gestión y el crecimiento progresivo, siempre con la ambición de mantener un Llerenense competitivo, comprometido y acorde con la realidad de nuestro club».

