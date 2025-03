El Miajadas vuelve a entrar en la zona de peligro

CELIA GARCÍA MIAJADAS. Lunes, 16 de enero 2023, 07:53 Comenta Compartir

Poco les ha durado la alegría a los jugadores del CD Miajadas, que han vuelto a entrar en la zona de peligro tal cual salieron, tras perder por 0-2 en casa ante el SP Villafranca. El duelo de la parte baja de la tabla, que ponía en juego tres puntos fundamentales para cambiar la situación de ambos equipos, ha sido disputado en beneficio de la Asociación Extremeña contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El conjunto visitante comenzaba mejor, más fuerte y más decidido, lo que les permitió que el primer gol se decantase por su lado del marcador y no tardase en llegar. Corría el minuto 9 cuando, tras un saque de esquina, Ricardo Durán aprovechaba el rechace de la defensa miajadeña para pegarla desde la frontal y anotar el 0-1.

No pasaría mucho tiempo, en el minuto 27 concretamente, para que los villafranqueses diesen la estocada al partido con el 0-2. Benja llegaba por la banda derecha y cruzaba el balón hacia la portería de Rocha, pasando bastante de largo. Sin embargo, Santi Villa aparecía por la otra banda para recogerla y volver a cruzarla desde la otra punta de la portería para, esta vez sí, encajarla en la red miajadeña.

En la segunda parte la situación no cambió demasiado, con un Villafranca acomodado con el resultado y un Miajadas que no estaba dando su mejor cara en todo el partido. Y no es que el Villafranca estuviese siendo superior, es que el equipo local se estaba mostrando inferior.