El Miajadas CF recoge el testigo futbolístico

El Miajadas ha resurgido de sus cenizas cual ave fénix, con el mismo espíritu, solo que con otro nombre, ya que pasa de llamarse Club ... Deportivo Miajadas a Miajadas Club de Fútbol.

La desaparición del club la pasada temporada debido a las cuantiosas deudas fue un duro revés, no solo para la afición, sino también para los jugadores, sobre todo para los que llevaban años comprometidos con el equipo. Entre ellos, el eterno capitán, Álex Jiménez. Y precisamente su nombre es el que encabeza la lista de los diez valientes que han llevado a cabo el rescate, pues él mismo será el presidente del nuevo club. A su lado estarán Joaquín Blázquez, como vicepresidente; Raúl Nieto, como secretario; y Jorge Jiménez, como tesorero. Además, los vocales de la directiva serán Julián Retamal, Juan Carlos Martínez, Antonio Jesús Ruiz y Francisco Javier Díaz.

La iniciativa surgió el pasado verano, justo cuando fueron conocedores de que el club se disolvía a causa de las deudas, que rondaban los 100.000 euros. Rápidamente intentaron crear un nuevo club, pero al no disponer de plazo suficiente, no pudieron materializar su intención. Sin embargo, la idea no cayó en saco roto, porque en enero de este año se comenzó a dar forma a este proyecto, captando a nuevos directivos que quisieran formar parte de ello de forma altruista.

Tras su registro en la notaría y en la Agencia de Deportes de Extremadura, ahora hay que darlo a conocer a la ciudadanía para captar de nuevo la ilusión de que haya más fútbol en la localidad. Uno de los objetivos a corto plazo es llegar a acuerdos con el Ayuntamiento y la Escuela de Fútbol, con quienes ya se han reunido para comunicarles necesidades y requisitos, como la utilización del estadio municipal de césped natural. El siguiente paso será el lanzamiento de la campaña de abonados y otros eventos de promoción para la búsqueda de patrocinadores. La intención es que base principal esté compuesta por jugadores y un cuerpo de gente de la casa.

Ahora mismo se centran en poder sacar adelante el primer equipo, por lo que, de momento, la categoría juvenil no es factible (se mantuvo gracias a la Escuela de Fútbol), pero no descartan integrarlos más adelante.