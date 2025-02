El Miajadas pagará la deuda para inscribirse

CELIA GARCÍA MIAJADAS. Domingo, 3 de julio 2022, 10:14 Comenta Compartir

La Asociación de Futbolistas Españoles emitió este viernes un comunicado en el que informaba de que los clubes de Tercera RFEF que no hayan saldado todas sus deudas tienen suspendidos sus derechos federativos y no podrán tramitar licencias hasta que paguen, entre ellos los clubes extremeños Deportivo Miajadas y CD Azuaga. Una vez concluido el plazo este jueves 30 de junio de 2022, a las 12:00 horas, los clubes que no han satisfecho el total de los pagos establecidos por las comisiones mixtas AFE-1ª RFEF, AFE-2ª RFEF y AFE-3ª RFEF recibirán las medidas recogidas en el Reglamento General de la RFEF, de las que ya se ha informado a la Real Federación Española de Fútbol.

HOY Miajadas se ha puesto en contacto con la directiva del Miajadas, desde donde aseguran no haber recibido ninguna notificación previa de denuncia por parte de ningún jugador del equipo tomatero tras la reunión que mantuvieron con ellos para pedirles algo más de tiempo, por lo que la sanción les pilló este viernes por sorpresa.

El presidente del CD Miajadas, Luis Botana, ha explicado que este lunes se pondrá en contacto con la AFE para negociar estos pagos y poder levantar así la sanción. Unos pagos que, asegura, harán tanto a los jugadores que han denunciado como a todos los demás, tal como acordaron con ellos.