El Miajadas, en manos del Coria y el Azuaga para recuperar la categoría

Tras cuatro años en Tercera, el pasado 23 de abril el CD Miajadas se despedía de la categoría al perder contra el Calamonte. Sin embargo, ... hay veces en que la vida da una segunda oportunidad y reparte otra mano con mejores cartas. Y es que la Federación Española acordó con las territoriales que la categoría de Tercera RFEF cuente con 18 equipos por grupo a partir de la próxima temporada, lo que conlleva que se produzcan menos descensos deportivos y ahí entraría el Miajadas, que asoma la cabeza en primer lugar entre los tres que perdieron la categoría. Una propuesta que todavía debe ser aprobada en la Comisión Delegada en su asamblea de junio.

Aun así, hay algunos obstáculos que saltar en la carrera por continuar dando guerra en Tercera. Por ejemplo, para que los miajadeños puedan salvarse de forma oficial, no puede bajar desde Segunda RFEF ningún otro equipo extremeño, como ha sucedido con el Don Benito y Diocesano. En esas se encuentra el Coria, que para salvarse debe ganar este sábado al Deportivo Aragón, remontando la derrota de 1-0 que sufrió en la ida en La Romareda.

Pero al Miajadas todavía le que quedaría otra vía y es que el Azuaga ascienda a Segunda RFEF, algo que se decidirá en una eliminatoria final contra el Torrent CF, también entre este sábado en el Municipal azuagueño y el siguiente fin de semana en tierras valencianas. Así que la afición miajadeña 'vestirá' los colores del Coria y del Azuaga. De cumplirse las dos opciones el segundo repescado sería la UP Plasencia. Siempre y cuando se mantenga la premisa de dar prioridad a los descendidos y no al finalista de la última eliminatoria por el ascenso a Tercera en la que Castuera y Quintana se juegan la otra tercera plaza, ya que la FExF aún no se ha pronunciado al respecto del derecho preferencial.

En medio de esta nueva normativa de la Federación, que conlleva la incorporación de 36 equipos a los grupos de Tercera RFEF, se producirá una nueva inversión de más de dos millones de euros en ayudas. Así, los ingresos de cada club no descenderán a pesar del aumento del número de equipos participantes, con una ayuda media en torno a los 61.000 euros por club.

Precisamente, en relación a los ingresos, se encuentra el otro obstáculo al que se enfrenta el club miajadeño, cuya deuda ronda los 84.000 euros entre esta temporada 2022-23 y la anterior 2021-22. Y es que una condición esencial para mantener la categoría es estar al día con los pagos federativos, algo en lo que está trabajando la actual directiva.

Sus componentes, que llevan siete años al frente, han puesto dinero de su bolsillo para obtener lo que se conoce como certificado positivo de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, es decir, no tener deuda ninguna. Dicho documento es necesario para poder firmar el convenio con el Ayuntamiento y poder así recibir la subvención municipal de 15.000 euros. Con esta ayuda pueden acceder a la Cantera de valores de la Federación, lo que supone una ayuda de 7.000 euros, a los que se sumarían dos subvenciones más de la RFEF, consistentes en 12.000 euros cada una.