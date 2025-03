El Miajadas desciende tras perder contra el Calamonte El técnico Richi Tapia argumentó que han influido «las deudas y el no saber nada de ningún directivo desde hace un mes y medio»

El Miajadas desciende tras perder en la última jornada en casa del Calamonte y ganar el Don Álvaro al Olivenza. Un partido que se saldó por 4-0 y que significaba mucho más para los visitantes, puesto que debían ganar sí o sí para no entrar en descenso.

El encuentro comenzaba con un claro dominio de los calamonteños en la mitad de campo miajadeña. Sin embargo, el primer tanto llegaría tras un arreón de los de Richi Tapia, que perdían el balón tras haber conseguido llegar al área local. Sería en esta contra cuando el equipo anfitrión abría el marcador con un gol de Matheus en el minuto 11.

Lejos de venirse abajo, el Miajadas apretaba y se acercaba al área contraria, pero sin ser capaces de llegar a la portería de Urko, llegando al descanso con el marcador en 1-0.

La segunda parte comenzaba con unos visitantes presionando a los locales, demostrando un mayor dominio del balón. La controversia llegaría con el segundo gol, que se produjo tras un polémico penalti sobre Klinger. Un penalti materializado por Villegas en el minuto 57 y que ponía 2-0 al marcador.

Cuando aún no se habían recuperado, apenas ocho minutos después Fran Romo ponía el 3-0 tras un centro de Enrique desde la banda, lo que dejó tocados a los miajadeños. La estocada final llegó con un pase de Villegas y un centro de Fran Romo, que recogía Klinger para anotar el 4-0 en el 67.

El entrenador del CD Miajadas, Richi Tapia, visiblemente afectado, asumía la derrota, el descenso y la responsabilidad del trabajo por hacer de jugadores y cuerpo técnico, pero también recalca que la directiva no ha estado a la altura, algo que también ha terminado por afectar al equipo: «Las deudas, el no saber nada de ningún directivo desde hace un mes y medio... al final la situación ha terminado por minar la moral de los jugadores, quienes a pesar de todo han mantenido la actitud durante la temporada, hasta que en estos dos últimos meses nos hemos venido abajo. Y por supuesto no lo digo con intención de echar responsabilidad a nadie, porque es nuestra, pero todo cuenta».