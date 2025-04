El Miajadas se aleja del descenso

El Club Deportivo Miajadas disputó en casa el partido aplazado frente al Azuaga con un 2-0 que le hacía sumar tres puntos fundamentales para ... alejarse de los puestos de descenso que parecen perseguirle en esta temporada. Y es que el que tendría que haber sido el primer partido de segunda vuelta para ambos se ha hecho de rogar, y la culpa es del maldito virus. Tras tener que aplazarlo el 9 de enero por un importante número de positivos en el club miajadeño, tuvieron que volver a hacer lo propio el 26 de enero por el mismo motivo, sólo que esta vez los contagios se habían dado en el club azuagueño.

La noche del miércoles 2 de febrero, por fin pudieron disputar el partido eterno. Y tantos partidos en casa pospuestos (contra el Llerenense también tuvo que ser aplazado), que los anfitriones estaban deseosos de pisar el verde del municipal y de volver a hacer funcionar su marcador. Eso sí, el sufrimiento que no falte en las victorias porque si no, no saben igual. Momentos en los que salen las cosas y momentos en los que las pérdidas de balón ponen los pelos de punta al banquillo, a las gradas, y a los patos del parque de al lado (que alguno se ha colado en más de una ocasión para echar una mano).

El primer tanto llegaría de pies de Mati en el minuto 12 de partido, materializando el penalti que les metía el chute de energía para venirse arriba. Sin embargo, un tanto al comienzo de partido no es nada si no se mantiene hasta el final, y es lo que supieron hacer los de Aitor Bidaurrázaga, mantener la ventaja hasta el final, defender la puerta a cero a pesar de que el Azuaga les había encerrado a conciencia, y saber rematar el partido para asegurarse la victoria aunque fuera en el 90, aprovechando una contra en la que Neiva ponía el 2-0 definitivo en el marcador.

Miajadas Pedro; Neiva, Mané, Álex Jiménez, Falé (Juanlu, min. 44) (Rubén de Gracia, min. 88), Jesús Búrdalo (Eloy, min. 73), Mati, Gustavo Pimentel, Manu Calderón, Jesús Rubio (Ramiro, min. 88) y Jaime Cañamero. 2 - 0 Azuaga Joaquín; Javi Sánchez, Caco (Rafael Barragán, min. 87), Diego, Tena, S. Rivera, Chus, Pablo Mogollón (Luis Barragán, min. 70), Gerard (Alejandro Gil, min. 70), Víctor Díaz y Chepe. Goles 1-0: Mati, min. 12. 2-0: Neiva, min. 90

Árbitro Víctor Manuel Pavón. Tarjeta amarilla a Mati, Jesús Rubio, Mané y Juanlu del CD Miajadas; y a Jesús Fernández, Caco, Tena y Javi Sánchez del CD Azuaga.

Incidencias Municipal de Miajadas, 300 espectadores. Partido aplazado correspondiente a la jornada 16.

El Miajadas se aseguraba así un partido en el que desde un principio buscaban ganar como fuera, defendiéndose como gato panza arriba.