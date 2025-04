«No nos merecíamos este fuerte varapalo»

PACO DÍAZ LLERENA Lunes, 23 de mayo 2022, 07:46 | Actualizado 13:38h. Comenta Compartir

Luismi Álvarez atendió a HOY tras la dura derrota ante el Ourense (4-0) en la final por el ascenso celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El placentino, que no pudo vivir el encuentro desde el banquillo debido a su expulsión en la final territorial frente al Moralo, señala un momento concreto en el que la final se torció para su equipo. «Hemos tenido la desconexión que no hemos tenido en 19 partidos. Cuatro minutos de desconexión nos han costado poder competir por el ascenso. Hemos intentado darle la vuelta en el descanso, no solo para empatar, sino para tratar de ponerlo difícil. La expulsión de Ruano al final, anímicamente, ya te parte el equipo», valora Álvarez.

Mirando toda la temporada, Luismi prefiere quedarse «con lo anterior y no con esto». «No nos merecemos este varapalo tan fuerte porque al final no es la realidad de lo que ha pasado. Le hemos dado una lección al fútbol desde la categoría tan humilde que tenemos. El equipo estaba muerto y hemos llegado hasta el último partido para intentar ascender a Segunda RFEF», añade Luismi.

El entrenador extremeño también se acordó de toda la afición que se desplazó de forma masiva a Las Rozas y agradeció todo el apoyo. «Se tienen que sentir orgullosos todos los jugadores de que había tres veces más aficionados del Llerenense que del Ourense. Han animado como nunca incluso cuando el equipo iba perdiendo 3 o 4 a 0. Ha acabado el partido y seguían animando. Habrá pocas aficiones como estas en un pueblo de 6.000 habitantes. Se merecían una fase de ascenso así. Nadie creía en nosotros, pero ellos han creído y les doy las gracias por todo», expresa Luismi.

Tras el pitido final, el público cantó «¡Luismi, quedaté!», algo que el técnico del Llerenense agradece. «Ahora vamos a descansar, pero ¿por qué no? Me han tratado muy bien. Vamos a ver todas las cosas con calma y, siempre con respeto, decidiré qué hacer», manifiesta Luismi, que deja la puerta abierta a una posible continuidad en el equipo.