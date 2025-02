La media docena perfecta del Extremadura

Los últimos seis partidos del Extremadura son de un equipo que es serio candidato a ganar la competición. Los azulgranas se fueron de vacaciones ... en invierno con dudas, pero esta media docena de encuentros de 2025 le han colocado como líder y como el rival a batir ahora mismo en la Tercera extremeña. El cuadro de Cisqui comparte liderato con el Jaraíz después de completar un mes y medio perfecto.

En estas seis jornadas de 2025 el Extremadura ha conseguido el pleno de victorias, pero además ha dejado unos números en cuanto a goles que demuestran que el cuadro almendralejense está en su momento dulce. Los de Cisqui han conseguido 14 tantos en seis partidos y solo han encajado uno, el que le marcó el Calamonte en el Francisco de la Hera.

Ante el Olivenza el Extremadura volvió a ganar de manera holgada, aunque la primera parte fue complicada. Cisqui admitió tras el partido que a su equipo le costó abrir el marcador y que hasta el segundo tiempo no se vio el Extremadura dominador que ha aparecido en varios tramos de este 2025. «Ha costado muchísimo abrir el marcador, aunque es verdad que en la segunda parte al hacer el segundo ya hemos controlado el partido mucho mejor. Al no venir el primer gol he visto esa ansiedad de querer ganar, pero la segunda parte ha sido muy seria», señaló el técnico.

El Extremadura se tuvo que adaptar a las condiciones del terreno de juego de Olivenza, que no eran las mejores, y por eso optó por un juego más directo que el que ejecuta cuando juega de local en el Francisco de la Hera. «En este campo no podíamos tener transiciones desde atrás y teníamos que jugar ese fútbol directo. Hemos tenido ocasiones de gol, pero no las hemos materializado», destacó Cisqui.

La plantilla azulgrana tiene claro que ahora no deben mirar la clasificación, sino centrarse en el siguiente partido y en cómo poder sacar los tres puntos. Los jugadores son conscientes de la mejoría del equipo, pero no quieren confiarse en este tramo final de temporada. «Por mucho que nos fijemos en los demás equipos por el tema de la clasificación, nosotros tenemos que seguir trabajando en lo nuestro, seguir como las hormiguitas trabajando e intentar conseguir los tres puntos en cada partido», explicó el capitán Álex Murillo tras el partido en Olivenza.

Otra de las noticias positivas de la victoria del Extremadura fue el estreno goleador de Moha Fuseini, que anotó el tercero de su equipo en Olivenza y el primero en su cuenta personal esta temporada. Fuseini llegó de La Garrovilla en invierno y está contando con minutos en las segundas partes de los partidos. Ante el Olivenza aprovechó la oportunidad y consiguió un bonito gol de cabeza para cerrar la victoria azulgrana.

Ahora el Extremadura se centra en el difícil partido de este domingo en casa ante el Llerenense. El rival del Extremadura es el segundo mejor equipo de 2025 y solo está un punto por debajo de los de Almendralejo.