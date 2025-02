El 'matalíderes' no puede con el penúltimo

La urgencia del Don Álvaro de aferrarse a la permanencia sorprendió al reciente verdugo de los dos primeros, el Calamonte, que bajó de la nube y todavía debe remar para salvarse (1-1). El Don Álvaro, penúltimo, fue el claro dominador del primer tiempo ... aunque las mejores ocasiones le correspondieron al Calamonte. Diosbert generó dos oportunidades casi consecutivas al filo del descanso, pero Dani Parejo salvó ambos manos a mano para mantener las tablas. El propio delantero venezolano abandonó el partido al paso por los vestuarios, entrando Fran Romo por él.

El segundo tiempo también empezó con mejor tono visitante aunque con la diferencia de ver puerta. Álex Moreno se benefició de un desajuste defensivo y de un posible fuera de juego no señalado para abrir la cuenta. Tras el inesperado jarro de agua fría, la reacción del Calamonte no pudo ser mejor, ya que devolvió las tablas cinco minutos después. Edu Reyes combinó con Matheus, que se internó en el área y fue derribado, lo que supuso penalti. Parra, capitán local, no titubeó y batió a Dani Parejo para establecer el empate a la postre definitivo con 40 minutos por delante. El entrenador del Don Álvaro, Carlos Pizarro, se marchó expulsado con dos amarillas casi consecutivas, la primera al protestar el penalti. Ambos equipos buscaron el gol de la victoria aunque haciendo gala de precauciones defensivas. Así, la última media hora apenas tuvo ocasiones.