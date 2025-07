Martín Fernández: «El Gévora no va a ser un equipo comparsa»

Ni a la primera, ni a la segunda, ni tampoco a la tercera. Hasta seis playoff ha tenido que disputar el CD Gévora para lograr ... un histórico ascenso a categoría nacional. Uno de los hombres que ha estado presente en cada una de estas intentonas fallidas ha sido su técnico, Martín Fernández, o como él se llama a sí mismo, 'el Ferguson de Gévora', por la cantidad de temporadas que lleva al frente del club y lo querido que se siente por toda la afición.

Una temporada 24/25 que quedará para la historia, donde el ascenso ha sido la guinda a una temporada de ensueño con días inolvidables como el partido de Copa del Rey frente al Real Betis o la victoria frente al Campanario en la final de la Copa Extremadura. Tras todo lo conseguido y habiendo tenido algo más de un mes para digerirlo, el míster confiesa que «está tranquilo y mucho más calmado». «Hemos podido trabajar en la confección de la plantilla con bastante margen y eso también aporta cierta calma», añade.

Se podría llegar a pensar que, tras haber conseguido el objetivo que tantos años se llevaba persiguiendo, Martín podría dejar el banquillo del club tras haber tocado techo. «Podría estar aquí toda la vida, soy como Ferguson», expresa entre risas. «Sabía que, incluso sin conseguir el ascenso, íbamos a continuar un año más. La gente me quiere y me valora mucho. Nunca hemos tenido presión de ganar ni conseguir nada, sin ir más lejos, lo de la Copa del Rey fue un regalo, pero incluso sin conseguirlo, hubiéramos seguido». Al hilo de esto, a pesar de que el técnico se caracteriza por tener una gran fortaleza mental y carácter, admite que aquella eliminatoria de ascenso perdida en Montehermoso «fue un palo bastante duro. Ese día nos lo planteamos todo mientras estábamos en caliente, pero había que levantarse y continuar».

En cuanto a los efectivos con los que contará para la temporada que viene y sobre algún jugador fetiche que le haga especial ilusión haber llevado a la entidad, reconoce que «me quedo con todos ellos, no puedo elegir a ninguno. Estoy contento no, lo siguiente, y más teniendo en cuenta que nos estrenamos en un mercado en Tercera y lo difícil que es. No falta nada, y los que estamos somos los que vamos a empezar. Hemos dado con jugadores y perfiles que me gustan y que se pueden adaptar bien a nuestra forma de juego», añade.

Aunque es consciente de que los inicios no son fáciles, y que el estreno del equipo en la categoría puede ser complicado. «El Gévora no va a ser un equipo comparsa y estamos capacitados para jugar contra todos. Luego el fútbol te va dando y te va quitando, pero con el equipo que hemos hecho podemos competir con todo el mundo». Es evidente que no es lo mismo competir en Primera Extremeña que en Tercera RFEF, y no solamente por los rivales, donde se ha mostrado ilusionado de enfrentarse a equipos como «el Don Benito, Villanovense, Badajoz o Llerenense», sino los cambios durante la semana, en la rutina.

«Vamos a pasar de entrenar tres días a entrenar cuatro. Tenemos que dar un salto de profesionalidad» Martín Fernández Técnico del CD Gévora

Hace hincapié en que el mayor cambio que se tiene que producir es el «salto profesional» en todos los integrantes. Desde él mismo hasta todos sus jugadores, pasando por su cuerpo técnico. Sin duda alguna, y con el calendario recientemente publicado, una de las grandes citas es ese derbi pacense frente al Badajoz, algo impensable hace unos años, cuando había hasta tres categorías de diferencia entre ambos, «jugar contra estos equipos lo convierte en un año redondo, aunque haya muchísima diferencia. El Badajoz es el Badajoz y el Gévora es el Gévora, pero esos dos días tienen que ser una fiesta para el fútbol pacense». Aunque también apunta sobre esto, «que el Gévora esté en Tercera es un éxito absoluto, pero que lo esté el Badajoz es una decepción y una pena para los que nos gusta el fútbol».

Aprovechando la ocasión, y la circunstancia de los abonos gratis en la atípica campaña del Badajoz, hace un llamamiento para que «nos vengan a ver y nos apoyen, un proyecto como el nuestro lo necesita. La gente de la ciudad va a tener la oportunidad de ver dos partidos a la semana. Vamos a ser un equipo que va a gustar vernos y necesitamos que la gente venga al Municipal». En todo momento se ha mostrado orgulloso y satisfecho del estado del campo del Gévora, despejando así cualquier duda que se ha despertado estas últimas semanas sobre el uso del Nuevo Vivero tras la ruptura de esa concesión entre el Ayuntamiento y la entidad blanquinegra, «El Nuevo Vivero es el campo del Badajoz, pase lo que pase. Es el club de la ciudad y de todos los pacenses», remarca.

«Nuestro campo está muy bien cuidado, es muy acogedor, y lo que nosotros queremos es llenar Gévora». También aprovecha para tener unas palabras sobre el Badajoz. «Todos queremos que tire para arriba, es el único club de la ciudad con aspiraciones reales de estar en categorías más altas».

Copa Federación

Martín no solamente tiene los deberes hechos en cuanto a la confección de la plantilla, sino que también tiene hoja de ruta marcada de cara a la pretemporada y a la preparación de la competición liguera, donde se medirán al Llerenense en la primera jornada. «Empezamos a entrenar el 28 de julio». Pero, otra de las fechas importantes y que también despierta ilusión a Fernández, es la Copa Federación, donde se medirán el 17 de agosto al Atlético Pueblonuevo como locales. «Personalmente tengo una ilusión tremenda. Es ante un Tercera y además empezamos en casa contra un equipo con limitaciones parecidas a las nuestras».

El fútbol es muy caprichoso y no siempre justo, pero lo que es seguro es que el sueño en Gévora comenzó hace ya varios meses y nadie quiere despertar en una temporada que se presenta ilusionante y que puede ser un punto de inflexión para un club humilde, pero con ganas de dar su mejor versión y de poner las cosas difíciles a cada uno de los 17 rivales que le acompañarán el año que viene en Tercera RFEF.