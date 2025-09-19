Marrero desempolva los galones del Badajoz

El Badajoz está sumido en una depresión desde hace ya varias temporadas, pero Juan Marrero tiene clara la receta para superarla. El técnico blanquinegro tira ... de historia y honores para recordar la solera del escudo que les toca representar. Desde un primer momento no se ha refugiado en las banalidades ni en las excusas de factores externos o situaciones inverosímiles que trascienden lo deportivo y se lanza a campo abierto convencido en cumplir con el único objetivo de ascenso a pesar de un inicio de camino muy pedregoso.

Nada de campos impracticables ni de lamentos por el complejo galimatías institucional. Ni siquiera por lo insólito de partir con tres puntos menos. «Ante los problemas tiene que haber soluciones. Sabemos que la única solución es ganar y estamos mentalizados para ello», sostiene. Marrero no es de ponerse la tirita antes de tiempo y sí de afrontar todo tal y como viene. Le van los desafíos y este nuevo que tiene entre manos es mayúsculo. Que va a partir con 3 puntos menos (de no prosperar el recurso del club cuya resolución saldrá la próxima semana, aunque en caso negativo apelaría al TAD), pues asume que «habrá que remontar», «ganar todos los partidos» y «recuperar el terreno perdido».

Así, se propone devolver los galones que siempre ha tenido el Badajoz en el fútbol extremeño y en ese cambio de mentalidad residirá su éxito. «Lo que busco es que los jugadores representen al Badajoz lo más dignamente y como se merece esta gran afición. Ese es el camino».

El preparador valenciano es consciente que gran parte de ese valor se debe a su infatigable afición, siempre volcada con su equipo, sobre todo en las malas. Y Marrero sabe que la clave de todo es que tiene que ser correspondida. «El mensaje es que nos apoyen, nos ayuden. Pero nosotros tenemos que darles también. Por trabajo y dedicación no va a ser». Tampoco cree que esa doble una exigencia que se autoimpone de partida signifique una rémora para su equipo en cuestión de ansiedad y presión. «Esa presión añadida para mí es positiva porque cuando vienen bien dadas esta afición te gana partidos y te levanta».

El entrenador blanquinegro ensalza a una masa social que conoce bien y a la que considera vital para alcanzar la meta del ascenso a Segunda RFEF.

Marrero recupera para el domingo ante el Don Benito a Adri Escudero una vez superadas sus dolencias de espalda que le hicieron caerse de la convocatoria a última hora en Santa Amalia. En cambio, seguirá sin poder contar con Gorka Iturraspe, aún convaleciente de sus problemas físicos y que le impedirán medirse a su exequipo.