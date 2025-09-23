HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 23 de septiembre, en Extremadura?
Borja Domingo tuvo el empate en la segunda mitad, pero su remate se estrelló en el palo. ÁNGEL MÁRQUEZ
Tercera RFEF

Marrero busca el latido del Badajoz

El técnico blanquinegro apela a ese equipo con «corazón» y «alma» que vio en la segunda parte para salir de la UCI y recuperar la mejor versión

J. P.

Badajoz

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:01

El Badajoz ha entrado en cuidados paliativos y después de un primer bloqueo y dos sesiones no hay atisbo de una mejoría en los síntomas, ... ni siquiera leve. Juan Marrero es quien mejor conoce al paciente y desde su punto de vista sí que percibe una ligera reacción. Su diagnóstico es optimista y pasa por conseguir que el riego sanguíneo vuelva a bombear el corazón blanquinegro. El técnico valenciano confía en aliviar todo ese sufrimiento con esa dosis de coraje y orgullo que sacó a relucir el equipo en la segunda mitad. «He visto en la segunda parte a un Badajoz con corazón, alma y eso es lo mínimo que hay que tener», remarcó.

