Marrero busca el latido del Badajoz

El Badajoz ha entrado en cuidados paliativos y después de un primer bloqueo y dos sesiones no hay atisbo de una mejoría en los síntomas, ... ni siquiera leve. Juan Marrero es quien mejor conoce al paciente y desde su punto de vista sí que percibe una ligera reacción. Su diagnóstico es optimista y pasa por conseguir que el riego sanguíneo vuelva a bombear el corazón blanquinegro. El técnico valenciano confía en aliviar todo ese sufrimiento con esa dosis de coraje y orgullo que sacó a relucir el equipo en la segunda mitad. «He visto en la segunda parte a un Badajoz con corazón, alma y eso es lo mínimo que hay que tener», remarcó.

Marrero busca el latido de un Badajoz apocado y víctima de sus propios miedos. Una situación de aturdimiento que le ha llevado a encajar las dos derrotas en momentos críticos en los que se supone máxima concentración. En Santa Amalia recibió el mazazo letal en el último minuto y este domingo frente al Don Benito sufrió la sacudida que sería definitiva al primer minuto. Impropio de todo un firme candidato al ascenso y un reflejo de las extrañas circunstancias que asolan al vestuario pacense. El preparador blanquinegro cree que toda esta espiral de pesimismo desaparecería con goles y eso es precisamente de lo que adolece el Badajoz. «Ni córners, ni lanzamientos fuera del área... El acierto ofensivo no ha sido para ganar el partido», admitía Marrero.

La pegada fue la gran asignatura pendiente la temporada pasada, especialmente fuera de casa, y en este arranque de la nueva poco ha cambiado pese al potencial ofensivo que se le intuye a la plantilla. Dos partidos y ni un solo gol a favor. La sequía es evidente y ya se pudo comprobar en pretemporada con la salvedad de la fructífera tarde en Puebla de la Calzada (0-6). El técnico del Badajoz asume esta rémora en un inicio de campeonato más que preocupante, pero considera que es cuestión de tiempo que los nubarrones negros escampen. «El acierto llegará y cuando llegue sumaremos de tres en tres», expuso.

Recuperar el pulso del equipo se ha convertido en la prioridad para Marrero y la única fórmula posible son los goles. Al descanso contra el Don Benito se llegó con el Badajoz moribundo, pero en el segundo acto el equipo trató de reanimarse a base de tirar de amor propio. «El equipo ha respondido, lo ha intentado en todo momento y a esa segunda parte no le puedo poner ninguna pega», sostenía Marrero. En ese sentido, considera que esa reacción de pundonor es la línea a seguir. «Me quedo con la respuesta. El camino es la segunda parte y sobre todo tener más acierto», añadía.

Nula definición

Efectividad. Esa es la gran cuestión. Y de momento el Badajoz está nulo en esa faceta. Es el único equipo de todo el grupo extremeño que todavía no ha marcado ni un solo tanto. Esa es la salsa del fútbol y en esa parcela naufraga el conjunto blanquinegro para ser vicecolista sin haber puntuado. Una caída al vacío sorprendente para un Badajoz cuyo único objetivo es el asenso a Segunda RFEF. Marrero no se refugia en las excusas y confía plenamente en sus jugadores para revertir la situación.

El técnico blanquinegro siguió insistiendo en los fallos infantiles más allá de un planteamiento de partido que pudiera ser más o menos acertado. «No ha funcionado porque el nivel asociativo del equipo no ha sido el que pensábamos. No ha sido problema de esquema o no esquema, ha sido problema de unos errores de bulto y ahí no hay sistemas tácticos, sino errores que si los haces el fútbol no te perdona». Marrero se mostró muy crítico con el pésimo inicio de su equipo. «Con esa primera parte que hemos hecho es muy difícil. Unos errores defensivos inexplicables, que no entran dentro del guion», señalaba.

Borja Domingo la tuvo nada más reanudarse el encuentro tras el intermedio con una volea que despejó in extremis un acertado César Llera cuando ya se cantaba gol. Y después en un centro-chut que salió golpeando el larguero. «Quizás la ocasión de Borja a los tres, cuatro minutos nos hubiese dado ese oxígeno», se lamentaba Marrero.

Pero la pelota sigue sin entrar y el Badajoz se quedó otra semana más con su casillero de puntos y goles en blanco.