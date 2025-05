Manuel y Pedro José, energías renovadas en su vuelta a casa

Raúl Peña Almendralejo Martes, 22 de octubre 2024, 19:51 | Actualizado 20:43h. Comenta Compartir

Manuel Mosquera y Pedro José son sinónimo de fútbol en Almendralejo. El nuevo director deportivo y el nuevo 'team manager' y delegado de equipo del CD Extremadura son los únicos que han estado en los tres equipos de Almendralejo, en los tres Extremadura, con siglas distintas, pero según ellos con la misma identidad. «El Extremadura podrá tener siglas delante y detrás, pero el Extremadura equipo, su nombre, es eterno», remarcaba Manuel Mosquera. Ahora regresan a Almendralejo con energías renovadas y dispuestos a aportar su grano de arena en el nuevo proyecto.

El nuevo director deportivo, Manuel Mosquera, destacó durante su presentación la vinculación que tiene con Almendralejo y con su fútbol: «Hay una frase que es muy tópica que dice que todos los caminos conducen a Roma. En mi vida y en mi caso no. En mi caso, todos los caminos conducen a la torre de Almendralejo y a su gente».

Manuel va a seguir las directrices que están marcadas desde el club, va a analizar qué necesita el equipo en su parcela y se va a rodear de un equipo de trabajo para mejorar todo lo posible al CD Extremadura en el plano deportivo, siempre con el consenso de toda la directiva.

Además, Manuel Mosquera reitera que no llega a Almendralejo para poder ser el entrenador si la situación en un futuro lo requiere, por lo que no se sentará en el banquillo del Francisco de la Hera. Y fue claro y tajante al ser cuestionado al respecto. «No». Por lo tanto, Manuel entra en el CD Extremadura para ser exclusivamente el director deportivo y firma por esta temporada y dos años más. «Espero no marcharme nunca, esa es mi idea», destacó Manuel Mosquera.

El nuevo director deportivo prefiere olvidar la última etapa como entrenador en el extinto Extremadura UD, donde tuvo que aguantar situaciones difíciles. «Hablar de etapas pasadas, y sobre todo de la última fase, no tiene mucho sentido. Creo sinceramente que todos fuimos víctimas. Lo más importante es el agradecimiento de la gente por la calle. El cuerpo técnico fue el último en salir, que es lo que tenía que pasar, y a los jugadores había que ponerles un monumento», señaló durante su presentación. Y tuvo palabras de admiración hacia la masa social almendralejense. «Los aficionados son los que marcan la esencia de esta ciudad y los que nos marcan el camino».

Por su parte, el nuevo 'team manager' y delegado de equipo del Extremadura, Pedro José, admitió que llega con muchas ganas de volver a estar vinculado al fútbol y al día a día de un equipo y con la ilusión de ver crecer de nuevo el fútbol en Almendralejo: «Vengo a trabajar y a aportar mi granito de arena para que Almendralejo y el Extremadura vuelvan a sonar por España».

Temas

Fútbol