José, una joya de aficionado del Badajoz

José López Fernández era el prototipo de hincha que cualquier club desearía tener a bordo. Fiel como pocos hasta que el cuerpo dijo basta. Generoso ... en el vínculo incluso en los momentos más duros, esos en los que salta la duda sobre si abonarse o no. Empresario conocido de la ciudad dedicado a la joyería, ha fallecido a los 90 años el considerado socio número 1 del CD Badajoz, si bien hay que tener en cuenta que los archivos de la entidad pacense no han recibido el trato que se merecían y que por medio hubo una refundación.

Desde el propio Badajoz actual tampoco pueden confirmarlo, pero hace pocos años se les hizo un homenaje a unos 'abueletes' del club que copaban las primeras posiciones. Una lista que fue mutando en su lugar más alto en función de los fallecimientos de estos ilustres y veteranos hinchas. Primero fue Casimiro Correa, padre de Antonio Correa, presidente del BCB, a quien sustituyó Cancho, y al morir este José López se convirtió en el número 1, según informa su gran amigo el periodista Fernando Alcántara.

'Pepe' López y Fernando Alcántara han compartido infinidad de charlas que pueden considerarse historia de la ciudad de Badajoz, también de su club insignia. El primero le narraba al segundo las conversaciones que tuvo con personajes como Tinelli, el magnate argentino expropietario del club, o como Joaquín Parra, quien le dijo que en tres años el Badajoz estaría en Primera, que no se preocupara. «Él tenía mucha perspectiva de la ciudad antigua, de la calle, los personajes más típicos o los que estaban más en el anonimato pero eran dignos de resaltar y yo le publicaba algunas entrevistas. Con este señor se podría haber escrito la historia de Badajoz. Un café podía durar tres horas», recuerda Alcántara, que fue exjugador del Badajoz, Zafra, Cacereño o Llerenense, y ya lo conocía de aquella época.

Antes de que cumpliera los diez años, su padre, que era tan fanático o más que él, le hizo socio, por lo que han sido más de 80 años. «Vivía con gran entusiasmo su afición por el Badajoz, los colores, hasta guardaba todos los recibos. Era su gran pasión y se tomaba el fútbol y el club como si fueran otro hijo. Utilizaba el fútbol como evasión para los problemas de la vida, el trabajo, la familia, etc.».

Nunca faltaba, hasta que en los últimos años la enfermedad se lo impidió. «Soy como los toreros, tengo dos cornadas que no tienen remedio, por eso ya no voy al Vivero, ahora van mis hijos y nietos», le espetaba usando el símil taurino. «Pese a todo lo que ha sucedido en el Badajoz en los últimos años, él siempre hablaba positivamente. Me decía que la afición del Badajoz es muy sufrida y una de las mejores de España. Hay que perdonar, todo se arreglará, me decía, por mucho que el Badajoz fuera hacia atrás», señala Fernando, para quien sería un buen gesto del club tener en alguno de los próximos partidos algún recuerdo hacia su figura. «Al menos un gran aplauso, es lo mínimo que se puede pedir. Que la directiva lo tenga en cuenta cuando lo lea», añade.

Murió en casa, sedado pero con la mente lúcida y pudiendo despedirse de la familia y amigos. Y con él se fue un pedacito de la historia de Badajoz y del CD Badajoz.