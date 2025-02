Maikel y Abraham lideran el triunfo del Llerenense en Don Álvaro

ALEJANDRO VILLALOBOS DON ÁLVARO. Lunes, 19 de septiembre 2022, 08:26 | Actualizado 11:46h. Comenta Compartir

Porfiando como auténticas fieras los chicos de Don Álvaro vendieron cara su derrota frente a un Llerenense que dominó la mayor parte del pleito pero que vio cómo un tanto del central de Álvaro Nevado a cuatro del final, elevó la emoción en la grada e hizo sufrir a los de Luismi.

No tardó en lucir pechos y botas el Llerenense. En el minuto tres, el extremo de Usagre, Pablo Platero, se hacía con el cuero en la frontal del área y de derechazo cruzado subió el mercurio táctil de Saavedra. No dejó respirar la tropa negra a un Don Álvaro que vivió el descorche a merced de un rival que sacudió de nuevo el árbol en un remate del ariete Abraham en el área chica que se chocó irremisiblemente con la muralla muscular albiceleste. Sacudida la marejada negra inicial, dispuso de su primer saludo al arco foráneo el cuadro local en un tiro desviado de Marín seguido de un saque desde la bandera que fue una triste anécdota. Sin pasajes de elixir balompédico avanzó el duelo y una salida a por uvas de Saavedra posibilitó a Toy estar con el borceguí presto para encañonarle, pero apareció al quite Murillo cuando el cuero estaba junto a la raya letal (min. 27). Tras el asueto de hidratación un aviso del local Álex Moreno y stop en el bloc hasta el intervalo.

Los pupilos de la Campiña Sur volvieron a lucir galones en un tiro de Platero. El mediocentro Aitor dejaba su sello y ansias en el remate, pero no vio puerta (min. 48). Y un suspiro después la diosa Fortuna, las manos y todo los condicionantes en el haber del meta, Saavedra, evitó el tanto, que sacó hasta cuatro rechaces consecutivos de las fieras negras. Antes de dejar hueco a la centella Monterrey, Moreno peinó desviado (min. 55) y el Llerenense halló la llave del gol. Abraham encontró un oasis en el área chica y a media vuelta taladró el arco local (min. 64). El cuadro visitante halló petróleo a diez minutos del gong final en un misil interior del ariete Maikel y todo pareció estar sentenciado. El central Nevado caldeó a la grada con el 1-2 a cuatro del final, pero los tres puntos volaron a Llerena.