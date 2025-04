Luismi: «Vamos a intentar que esto no se quede aquí»

PACO DÍAZ LLERENA. Martes, 3 de mayo 2022, 08:33 Comenta Compartir

Luismi Álvarez cumplió su objetivo de clasificar al Llerenense para la final del playoff territorial tras empatar ante el Jerez en un encuentro que calificó como «complicado», pero el técnico placentino no se conforma con llegar ahí y quiere seguir haciendo historia. «Ha sido un partido que creo que teníamos controlado. Teníamos que haberlo finiquitado antes, pero no ha sido así. Sabíamos que los equipos de Bermejo compiten todos. Han competido y nosotros también, pero nos han faltado varias cosas de las que hemos trabajado, que intentaremos que no nos falten el domingo que viene», señaló el técnico placentino.

Luismi Álvarez afirmó que el gol del Jerez fue «un golpe duro», aunque confía en sus jugadores, «que de la nada te pueden hacer un gol». Y añadía. «Eso desde que hemos llegado nosotros se lo hemos inculcado, que, si no somos capaces de mantener la portería a cero, pues que vamos a marcar siempre. Desde que hemos llegado nosotros, hemos marcado en todos los partidos y eso no es fácil».

También agradeció la gran presencia de aficionados llerenenses en el Francisco de la Hera y expresó que espera que para la semana «haya todavía más gente». «Había eventos en el pueblo por los que no ha podido venir mucha gente. Seguro que estarán contentos y pensaron que, si pasábamos, pues el domingo que viene estarían aquí. Será una fiesta y disfrutarán. Me alegro mucho por ellos porque al final verán una final que no se ha visto nunca, que es histórica para el club y el pueblo».

Con respecto a la final territorial que les enfrentará al Moralo el domingo 8 de mayo en el Francisco de la Hera (19.00 horas), Luismi cree que también será un duelo «complicado». «Nosotros tenemos muchos futbolistas muy buenos, pero también tenemos ocho o diez chavales del pueblo, que no tienen esa experiencia que tienen los demás. El Moralo es un equipo hecho para ascender, que tiene una profesionalidad máxima. Eso se nota en un partido que va a ser a vida o muerte como el del domingo, pero nosotros tenemos nuestras bazas para jugar».

Finalmente, Luismi quiso destacar que esto es «un logro para el pueblo y para la directiva, pero no nos vamos a intentar quedar aquí». «Sabemos que nos enfrentamos al mejor equipo que se ha montado en el grupo. Nos lo hemos encontrado en la final y será por méritos propios. Valoramos mucho que estamos en la final, pero lo valoramos hoy. Mañana vamos a ir a preparar la final e intentar ganarla. Hemos llegado a la final y está muy bien, pero si no la ganas no vale para nada».