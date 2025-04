Luismi: «Somos un equipo muy competitivo»

PACO DÍAZ LLERENA Sábado, 30 de abril 2022, 13:56 Comenta Compartir

El Llerenense juega el domingo uno de los partidos más relevantes de su historia. Los del Fernando Robina, que nunca han estado en una categoría superior a Tercera, tienen la opción ante el Jerez de continuar luchando por el ascenso a Segunda RFEF. Tras una ardua temporada, con una primera vuelta irregular y una segunda casi perfecta, los llerenenses buscarán continuar en los playoffs de ascenso en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo.

Uno de los principales artífices de que la escuadra se encuentre en esta posición es Luismi Álvarez. El entrenador placentino llegó al Llerenense en un momento complicado para el equipo, ya que este se situaba más cerca de los puestos de descenso que de los playoffs. Sin embargo, desde que Luismi se sentó en el banquillo del Robina, la realidad es que los llerenenses solo han cosechado una única derrota en competición liguera, que fue ante el Arroyo, otro de los equipos clasificados para el playoff.

«Desde que llegué, no ha habido momentos malos a nivel deportivo. Han sido todos buenos. No creo que se pueda hacer mejor. Luego hemos tenido condicionantes como el covid, hemos tenido que parar dos semanas, hemos tenido lesiones… Pero nos hemos ssobrepuesto a todo eso. El equipo ha creído y, en mi opinión, desde que llegamos nosotros la temporada es de sobresaliente», expresa el técnico placentino.

Acerca de la importancia histórica de este encuentro, Álvarez cree que su plantilla tiene confianza y está preparado para el desafío. «Tenemos un equipo muy competitivo, con muchas tablas en este tipo de partidos con los jugadores que tenemos. Debemos preparar el partido como todas las semanas, sabiendo lo que nos jugamos», asegura. Una cuestión importante para el partido del domingo es el césped natural del estadio almendralejense. El Llerenense, cuyo campo cuenta con césped artificial, ha entrenado en la localidad sevillana de Guadalcanal con el objetivo de replicar la situación que vivirán los jugadores en el primer duelo del playoff. A pesar de ello, el entrenador del Llerenense no ve como un problema esta circunstancia. «La mayoría de los jugadores que tenemos vienen de jugar en césped natural. De hecho, el mejor partido que hemos hecho en mi etapa ha sido la segunda parte contra el Miajadas y era césped natural. En el Francisco de la Hera hemos jugado todos muchas veces. Muchos de los jugadores que tenemos han jugado en estadios grandes y precisamente alguno ha estado en el Extremadura».

Luismi Álvarez, además, elogia a su rival y a su entrenador, al que «conoce mucho». «Me he enfrentado a él como jugador y sé cómo plantea los partidos. Él también sabe cómo los planteamos nosotros, aquí nos conocemos todo el mundo. Es un equipo que tiene mucha ilusión. Ha cambiado mucho porque tiene muchos jóvenes, que no tienen esa experiencia que tenía el Jerez de antaño, pero que compiten mucho porque Bermejo es un experimentado entrenador. Tenemos que intentar, más que pensar en el Jerez, pensar en nosotros e intentar dar un nivel alto como en Navalmoral (en referencia al partido de la última jornada en la que vencieron al Moralo por a 0 a 1). Así lo tendremos más fácil». El Llerenense ha organizado para el encuentro un desplazamiento de autobuses a Almendralejo y varios cientos de llerenenses ya han confirmado su asistencia al choque. Ante esta movilización, Álvarez afirma que su equipo «lo va a dejar todo». «Hemos venido aquí a ilusionarnos, nos hemos ilusionado y también hemos ilusionado a la gente. Pase lo que pase, que no dejen de creer en el equipo. Este equipo no se muere nunca. Hemos remontado partidos en 5 ó 10 minutos. Nos dejamos todo hasta el final y esto no va a ser menos en el próximo partido. Sería muy bonito pasar para que la afición y Llerena siga ilusionada, que es lo que nos hace tener más fuerza todavía».

Esta primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda RFEF se disputa a partido único este domingo a las 19.00 horas en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo.

