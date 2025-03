Luismi Álvarez llega al Llerenense para llevarlo «lo más arriba posible»

PACO DÍAZ LLERENA. Jueves, 30 de diciembre 2021, 08:18 Comenta Compartir

El Llerenense ha comenzado su nueva etapa de la mano de Luismi Álvarez. El de Plasencia dirigió este lunes su primer entrenamiento en el estadio Fernando Robina y en él pudo conocer a sus nuevos jugadores. El técnico ha afirmado a este periódico que el aspecto que más le ha motivado para aceptar este reto ha sido «los jugadores que tiene y el proyecto que había a principio de temporada, el cual tenemos que continuar».

A pesar de gustarle la plantilla, el exentrenador del Plasencia cree que «siempre hacen falta refuerzos». «Luego podemos decir que lo que tenemos es lo que hay, pero si se pueden traer refuerzos para que la plantilla sea más completa y esté mejor estructurada, pues mejor. Si hay posibilidad, por supuesto que queremos jugadores, pero si no la hay, a trabajar con la plantilla que tenemos», explica Álvarez.

Con respecto al objetivo del equipo, Álvarez dice ser «muy ambicioso». «El objetivo del Llerenense creo que desde principio de temporada era entrar en playoff y vamos a intentarlo. Ahora estamos muy abajo, pero tenemos que estar lo más arriba posible».

Por último, el preparador ha animado a la afición a que «se enganche» al equipo en un momento difícil, en el que el conjunto llerenense lleva desde la primera mitad de octubre sin conseguir una victoria. «Este equipo no sé si ganará o perderá, pero sí se va a dejar el alma. Eso para nosotros no es negociable. Los jugadores y el cuerpo técnico se tienen que dejar el alma por el escudo que llevan y si no es así se tendrán que ir. Tenemos que dar el máximo. Quedan 17 partidos y tenemos que ganar los 17».

Jorge Mendoza

En el entrenamiento también se encontraba Jorge Mendoza, el nuevo director deportivo del club y encargado de la contratación de Álvarez. Mendoza ha calificado al nuevo entrenador como «la persona idónea para devolver esa chispa y esa alegría que el equipo necesita». «Su actitud ganadora y la motivación que sabe transmitir serán claves para el momento que vive el equipo. Además, conoce a la perfección el fútbol extremeño, tanto la Tercera División como el Llerenense», ha explicado el director deportivo del club.

Luismi Álvarez debutó en el banquillo del Fernando Robina este miércoles 29 de diciembre en un encuentro amistoso ante el Usagre que le pudo servir al nuevo entrenador para probar a sus jugadores al tiempo que a los futbolistas les ayudó a recuperar el ritmo de competición, ya que, debido al aplazamiento del último encuentro que se iba a disputar en el 2021 debido a varios casos de covid 19 en la escuadra, el equipo lleva desde el 12 diciembre sin disputar un partido, cuando empató a uno en casa del Villafranca.