Luismi Álvarez: «Este es el camino»

El Villanovense se fue satisfecho por el punto cosechado en el Fernando Robina, mientras que el Llerenense, que tuvo varias ocasiones claras –entre ellos un penalti lanzado por Mario Tomé y atajado por Álex Lázaro– y dominó en gran parte del partido, se quedó sin poder estrenar su casillero en casa.

Luismi Álvarez volvió a deshacerse en elogios para su equipo, pero se lamentó de la falta de gol que está evitando que el Llerenense pueda haber sumado más puntos. «Ha sido un partido casi perfecto del Llerenense, falta el gol. Somos un equipo muy competitivo, muy ordenado y que tiene buen pie de tres cuartos hacia adelante, aunque no finalicemos el gol, que es lo que nos está lastrando. Concedemos muy pocas ocasiones y hemos defendido muy bien el balón parado. Por eso hemos empatado, porque no hemos metido las que hemos tenido y hemos defendido bien», explicó el preparador placentino. Luismi quiso señalar que «el Llerenense ha vuelto a ser superior y no hemos conseguido los tres puntos, pero este es el camino».

Además, Laerte, en un gran momento de confianza tras comenzar la temporada en el banquillo, se mostraba «contento por el trabajo del equipo». «Podríamos haber sacado los tres puntos. No se puede hacer más para ganar un partido. No se puede hacer más para ganar un partido. El equipo ha hecho el trabajo que tenía que hacer», expresó el atacante brasileño.