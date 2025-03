Luis Oliver Sierra se toma muy en serio al Jaraíz

El Jaraíz se ha convertido en la gran sorpresa de la primera parte del campeonato. Ha irrumpido en la Tercera extremeña como ese invitado inesperado ... que llegada la Navidad se cuela en la fiesta preparada para otros. Pocos apostaban en las quinielas de este verano por el modesto equipo verato como líder a estas alturas de competición. Y además mostrándose muy sólido y sin ponerse límites. De sensación ha pasado a una realidad a tener en cuenta.

Y por el Nuevo Vivero ya se lo toman muy en serio. Luis Oliver Sierra ya llevaba semanas refiriéndose a su espectacular campaña. «Me encanta ese equipo. Todo el mundo le da por líder temporal y ahí sigue. Esa gente tiene un mérito espectacular», comentaba en la previa del viernes sobre el flamante líder.

El domingo, el técnico blanquinegro volvió a deshacerse en elogios hacia el conjunto de Dani Baños tras desvanecerse las opciones del Badajoz de despedir el año en la primera plaza tras la victoria verata en Navalmoral. «El Jaraíz va como un martillo pilón y lo vamos a tener complicado para bajarlo de ahí», asumía con cierta resignación.

El líder no cede y se mantiene con paso firme ante la presión de sus perseguidores que no dejan de hacer la goma. A dos jornadas para el final de la primera vuelta, el Jaraíz continúa al frente de la clasificación con tres puntos de ventaja sobre el segundo Azuaga y cuatro con el Badajoz, tercero. Además, los de Dani Baños son los máximos goleadores del grupo extremeño con 30 tantos y el cuarto que menos encaja con 13, detrás del propio equipo pacense con solo 5, Extremadura con 10, Diocesano con 11 y empatado con Azuaga y Llerenense. «Antes tenía la esperanza de que como ganaba sus partidos por un gol que algún día la suerte no le sonriese, pero ya está empezando a ganar por goleada», subrayaba Luis Oliver.

El Jaraíz solo ha perdido tres partidos en este primer tramo de campeonato, todos fuera de casa ante Santa Amalia (1-0), Arroyo (4-3) y Azuaga (2-1) y es el único del grupo que ha superado las diez victorias, lleva 11, en las 15 jornadas disputadas. También ha decantado a su favor los enfrentamientos directos, salvo esa derrota en Azuaga y su único empate frente al Llerenense en casa (2-2), al vencer en Badajoz (1-2), al Extremadura (1-0) y al Diocesano (3-0). Además, es el único que ha ganado a los pacenses en lo que va de curso tras su histórica victoria en el Nuevo Vivero. «Espero que algún equipo de Segunda RFEF lo esquilme en Navidad y nos facilite la labor porque no sé cuando va a perder ese equipo», decía medio en broma Oliver Sierra ante la impotencia de no verle mostrar síntomas de debilidad y no ser capaces de atraparle. En ese sentido, si no se desfragmenta, tiene claro que el Jaraíz será un rival directo. «Si mantienen el bloque en este mercado puede ser un candidato a ascender». El otro día hasta se aventuraba a imaginar una posible gesta verata. «Ya verás como haga la gracia y nos tengamos que ir al playoff el Extremadura y nosotros, nos vamos a entretener», soltaba entre risas la semana pasada.

El Badajoz tiene ese primer puesto de ascenso directo a cuatro puntos y con la vuelta del nuevo año se le presenta un calendario complicado con cuatro partidos seguidos a domicilio y cuatro jornadas después de ese 'tour' le toca visitar Jaraíz de la Vera. «Ya no dependemos de nosotros, aunque ganásemos allí no nos sirve porque nos llevan cuatro puntos».

El técnico blanquinegro da mucho valor a la temporada del Jaraíz. «Es un equipo amateur, todos tienen que trabajar para ganarse la vida. Me divertiría muchísimo echar una semana con ellos porque son unos fenómenos».