Luis Oliver Sierra tira la toalla

J. P. Badajoz Domingo, 30 de marzo 2025, 01:28 Comenta Compartir

La decisión puede llegar quizás algo tarde, pero todavía queda margen para reconducir la situación y darle la vuelta a la espiral negativa en la que ha entrado el Badajoz. Luis Oliver Sierra deja el banquillo blanquinegro después de una nueva jornada en casa en la que su equipo no consigue ganar. «Me he despedido de los chavales y me pondré a buscar a alguien a partir de esta tarde. Cuando haces todo lo que puedes y no te da es imposible. Ya dije que me echarían los jugadores y después del empate se ha visto. Solo mirando las caras te das cuenta que tenemos menos alma que una piedra. Como no he sabido imprimir ese carácter me marcho». Esas fueron sus primeras palabras tras un nuevo empate que ha precipitado todo.

El Badajoz necesita un revulsivo en estas seis finales para recuperar el puesto en playoff y encarar las eliminatorias de ascenso en las mejores condiciones posible. «La última bala que queda es que los jugadores vean otra cara», expone Luis Oliver Sierra, quien confía que aún es posible alcanzar el objetivo. «Todavía estamos a tiempo de todo. Pero con esta actitud y conmigo en el banquillo no va a ser».

El Puebla, en puestos de descenso, volvió a sacar las vergüenzas de un Badajoz que ya no es capaz ni ganar en el Nuevo Vivero y que ve cómo se le escapa el playoff de ascenso. «Así no se puede encarar un playoff ni se puede ascender. Me tengo que marchar, no queda otra», asumía el ya extécnico del Badajoz.

El club blanquinegro ya busca nuevo entrenador de la confianza del grupo Oliver-Iglesias. «Priorizaré con alguien que conozco, que sé cómo trabaja y tenga ese alma extra. Aquí tiene que venir un animador, un jaleador, alguien con mucho espíritu y ver si de alguna manera les toca esa minifibra para que todas las que están yendo fuera vayan para dentro», explicaba Luis Oliver Sierra, quien reconoce que esta última semana ha contactado con dos entrenadores. «He hablado con un par de mi confianza y ninguno de los dos puede».

Luis Oliver Sierra admite que no ha cumplido las expectativas. «La decepción es grande porque este equipo estaba configurado para intentar ser campeón y pelearlo con el Extremadura. Nos bajamos de ese barco bastante pronto, pero es que nos hemos tirado al agua directamente». El extécnico del Badajoz continuará en el Nuevo Vivero como parte de la propiedad que es y apoderado solidario de Lanuspe. «Seguiré haciendo todo lo que hago menos entrenar».