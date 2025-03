Luis Oliver Sierra se queda hasta las últimas consecuencias

Poco o casi nada se habló del partido de este domingo ante el Villafranca. Solo en el último minuto de una intervención de más ... de media hora se menciona al rival de un partido en el que el Badajoz se verá sometido al veredicto de su sufrida y crispada afición, que ya en el último encuentro en casa despidió con pitos a los máximos accionistas. Esto da una idea del ambiente tenso y caldeado que se respira por el Nuevo Vivero después de una semana de lo más convulsa que comenzó con la enésima decepción de otra derrota en Jaraíz y acaba con Montori apartado del equipo por indisciplina.

Sobre este espinoso asunto giró toda comparecencia de Luis Oliver Sierra previa a la cita contra el equipo de Emilio Tienza. «Último incendio del año, espero», suspiraba con cierta resignación el técnico en el inicio de su alocución. Y es que rara es la semana que el Badajoz no se ve sacudido por un sobresalto extradeportivo. Oliver Sierra explicó sin entrar mucho en detalles la secuencia de los hechos. «Tuvo hace 20 días una situación desagradable después del partido del Diocesano. Ya se le advirtió y se le puso la correspondiente multa por andar haciendo lo que no debía. Y el sábado antes del partido contra el Jaraíz, no pasó lo mismo pero sí fue algo similar y que no corresponde a las 24 horas previas al partido. Hay unos códigos estrictos y claros».

La despedida casi definitiva del gran objetivo del ascenso directo ha hecho saltar por los aires la estabilidad de un equipo que transitaba por el alambre. «Las malas conductas se sancionan, pero no tienen que arrastrarse. Tomas la decisión de multarle y expedientarle, a partir de ahí a jugar. Si quisiera que no jugase le hubiera cortado y punto. Cualquiera se puede equivocar y cometer un error, pero cuando eres reincidente se corta por lo sano», reprobaba el preparador aragonés.

A medida que se le insistía en el episodio de Montori, que sigue entrenándose en el gimnasio al margen de sus compañeros, y los otros futbolistas que fueron expedientados, Oliver Sierra entraba en algunos pormenores. «Consideran que estar ocho horas fuera de casa en la previa de un partido como el de Jaraíz es algo maravilloso y que no pasa nada. Mientras beban agua y no se enchufen diez cubatas está todo bien, pero la realidad es que no». Sobre que el club no haya querido desvelar los nombres los otros protagonistas apeló a las segundas oportunidades. «Esto no es el tribunal de la santa inquisición. Son jugadores que siguen perteneciendo al club y seguramente jugarán el domingo. Cualquiera pude cometer un error y no por eso se le puede estigmatizar eternamente». Oliver Sierra cree que de este episodio el grupo saldrá más fuerte y unido hacia el objetivo. «Muchos jugadores han aprendido una valiosa lección por las malas. A alguno ya le ha quedado claro».

La grada ya pedía la semana anterior la salida de la familia Oliver a pesar de ganar al Moralo. El técnico aragonés vuelve a ser señalado tras perder en Jaraíz, pero se mantiene firme en el banquillo hasta las últimas consecuencias y considera que ya no es momento de dar más ultimátum. «Soy el primer objetivo de mucha gente desde el día uno. A mí lo único que me salva es ganar todos los partidos. El momento de hacer cambios ya pasó, fue el día del Arroyo y se ganó. No podemos estar todas las semanas que no se gane un partido poniendo el club patas arriba porque cuatro quieran cambios».

El técnico volvió a asegurar que el Badajoz no desaparecerá. «Sé que hay unos cuantos que tienen un club preparado para cuando este desaparezca. Que sigan invirtiendo en crear un club nuevo, que este no va a desaparecer. No me fiaría mucho de ellos porque la mayoría son los mismos que convirtieron esto en una empresa y se lo dieron al primero que pasaba por allí y acabó dejando un pufo de 3 millones. Yo llegué aquí con un club arruinado y ya era una empresa. Ni yo lo arruiné ni lo convertí en empresa. Lo hicieron los que se besan el escudo, que son los peores, aquí y en Lima. Aquí no apareció ningún empresario de Badajoz ni nadie».