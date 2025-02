Luis Oliver Sierra se la juega en Arroyo

J. P. Badajoz Sábado, 15 de febrero 2025, 18:44 | Actualizado 19:36h. Comenta Compartir

El Badajoz llega a Arroyo de la Luz con todos los focos puestos en su banquillo. Se juega mucho en el césped después de no ... dar la talla las tres últimas jornadas ante tres rivales directos, pero toda la atención recae en Luis Oliver Sierra y su ultimátum de marcharse de no conseguir la victoria. El técnico aragonés puso su cabeza en manos de sus jugadores, en quienes, por otra parte, confía plenamente y está convencido de que sacarán su calidad, compromiso y orgullo para salvar su 'match ball' y empezar a reconducir la situación. «Ellos se ven motivados, concienciados y un poco con gesto torcido en el sentido competitivo por responsabilidad de lo que tenemos. No por mí, sino porque se nos está escapando el campeonato y hay que empezar a ganar sí o sí», explicaba el viernes.

No le queda otra al equipo blanquinegro que sacar los 3 puntos si quiere conservar sus esperanzas de quedar campeón y ascender directo. El Badajoz afronta su primera final de las trece que le quedan hasta final de temporada y la última bala que se ha puesto en la recámara Luis Oliver Sierra al frente del equipo para provocar una reacción que saque a los suyos de su persistente depresión y empezar a enderezar el rumbo. El conjunto pacense necesita una victoria reparadora para coger confianza y encauzar de nuevo el gran objetivo del ascenso. Oliver Sierra considera que todo está en la cabeza y el convencimiento de los jugadores por la presión que conlleva el escudo y tienen que creer en su potencial. «No hemos encarado los dos últimos partidos con la actitud inicial que deberíamos. En Llerena no aparecimos en ningún momento. La semana pasada tuvimos diez minutos. El equipo tiene eso en las piernas y hay que sacarlo como sea. Necesitamos toda la testosterona posible porque es un partido complicado». El Badajoz se examina de su gran asignatura pendiente este curso. De los cuatro partidos que ha ganado fuera de casa, tres han sido con los tres últimos. Ahora toca el Arroyo, quinto por la cola y con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. Ya no valen excusas. No tanto por la aparente debilidad del rival, sino por las urgencias que ahogan al cuadro blanquinegro. «No hay que confiarse por mucha mala racha que lleven porque es un equipo complicado y que ha sido capaz de ganarle al Jaraíz», avisa el preparador del Badajoz. Oliver Sierra apela a recuperar la solidez defensiva de la que ha hecho gala el equipo durante toda la temporada. «Nos han metido casi los mismos goles en la segunda vuelta que en toda la primera. Ahí tenemos que echar el cerrojo otra vez», remarca el técnico. Y sobre esos cimientos reconstruir otra vez un bloque solvente y de garantías para aspirar a todo. En especial ante un Arroyo, que pese a su delicada situación tiene facilidad para ver puerta. «Es un equipo ofensivo que casi siempre perfora el área rival y ahí tenemos que estar con mucha cautela porque si nos cuesta hacer goles fuera de casa no encajar es prioritario», insiste el preparador blanquinegro. El Badajoz tiene las bajas de los sancionados Álex Herrera y Ginés González y del lesionado David Grande, recuperándose de una pequeña rotura muscular. Además de Sergio Tienza, ya con el alta médica y que ha empezado a hacer trabajo específico de portería, pero al que le quedan unos quince días para coger ritmo y confianza. El Badajoz no quiere perder la cabeza del grupo y la de su entrenador. ARROYO-BADAJOZ ARROYO CP Dani Santamaría; Ángel, Isaac, Miguel Nieto, Sergio Flores, Álvaro Donce, Chechu, Javi Ríos, Dioni, Miguel Borja e Isma.

CD BADAJOZ Álex Quesada; Gudiel, Jesús Sánchez, Javi Lobato, Dani Cordero; Jorge Barba, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Santi Luque; Álex Alegría y Borja Domingo.

ÁRBITRO Galayo Castro.

ESTADIO Y HORA Municipal de Arroyo de la Luz, 12.00 horas.

