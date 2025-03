Luis Oliver Sierra insiste en su capacidad para ascender al Badajoz

El Badajoz sigue sin carburar fuera de casa y esa decepción constante empieza a acabar con la paciencia de su afición. El equipo blanquinegro todavía ... no ha perdido como visitante, pero únicamente ha sido capaz de ganar dos partidos de sus siete salidas con un pobre balance de 11 puntos de 21 posibles y solo cinco goles a favor. Unos números muy discretos que no se corresponden con un aspirante a la plaza de ascenso directo como campeón del grupo. Una trayectoria gris que en cualquier temporada de cualquier categoría llevarían a señalar al banquillo del Badajoz. Y aunque ese cambio de dirección se cuestiona desde hace tiempo en la calle, en la planta noble del Nuevo Vivero ni se plantea por la sencilla razón de que la propiedad forma parte del todo.

Pero tras consumarse el quinto empate a domicilio el pasado domingo en Santa Amalia ese runrún parece inevitable que no se cuele tanto en el vestuario como en las oficinas. Luis Oliver Sierra abordó con cierto temple al ser cuestionado sobre un posible cambio en el banquillo del Badajoz. Aunque de primeras asumía esa dictadura de los resultados que devora a los entrenadores y abría la puerta a su posible salida –«lo que no vamos es a echar a 18 jugadores. Si no se gana me tendré que marchar», decía–, después fue matizando para reconducir su línea argumental a su campo de acción. «Cuando considere que no soy el idóneo para que esto vaya bien me marcharé. Lo que no voy a hacer es quedarme si considero que el equipo puede funcionar con otra persona. Pero decido yo», señaló. Y es que según su parecer el Badajoz va cumpliendo con el plan trazado y se muestra satisfecho con el trabajo realizado por la plantilla, aunque reconocía el lunar de la falta de efectividad en determinados partidos. «El equipo bajo mi punto de vista funciona», resaltó. «El equipo está jugando, dando buen criterio con balón, defendiendo muy contundente... Solo hay dos o tres equipos en toda la Tercera con menos goles en contra que nosotros». En ese sentido, el preparador aragonés insistía en sentirse capacitado para hacer al Badajoz campeón y por tanto ascenderlo a Segunda RFEF. «Cuando vea que el equipo no juega, no cree y mira para otro lado pues me marcharé. pero mientras eso no sea así aquí voy a seguir», expuso categórico. Oliver Sierra considera que a pesar de los tropiezos no hay razones para un relevo en el banquillo y para defender su tesis recurrió a su otra faceta por encima de los banquillos dentro de los clubes por los que ha pasado. «No creo que haya ningún director deportivo en toda la Tercera española que haya contratado más entrenadores que yo y tengo exactamente claro cuándo es el momento de echarse a un lado y contar con otra persona, pero ese momento no ha llegado», zanjó. Y dejó un mensaje para sus críticos. «Nos van a tener que aguantar si quieren que nos vayamos antes de tiempo».

«Tengo exactamente claro cuándo es el momento de echarse a un lado y contar con otra persona, pero ese momento no ha llegado» LUIS OLIVER SIERRA Técnico del Badajoz

Oliver Sierra admitía que el punto de Santa Amalia les había dejado una mal sabor de boca. «El único empate que no ha sabido a derrota ha sido el de Navalmoral de la Mata, el resto han sido todos un desastre a nivel anímico y emocional». Y apuntó que el vestuario estaba dolido por este último empate en Santa Amalia. «El ambiente era fastidiado porque te vas con la sensación de que no se puede hacer más para ganar un partido. Nos pasó el día del Extremadura, en Montijo... con seis puntos que estaríamos líderes y dependiendo de dos partidos en casa para irnos muy tranquilos de vacaciones de Navidad. Se nos hace mucha bola ganar fuera de casa y marcar gol».