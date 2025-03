Luis Oliver Sierra, 'game over'

J. P. Badajoz Lunes, 31 de marzo 2025, 21:45 Comenta Compartir

Se terminó el juego para Luis Oliver Sierra, que por fin cedió en su obstinación de quemarse en el banquillo para apartarse y dejar paso a un nuevo inquilino que tome los mandos y resetee las ideas ante una nueva partida que se presenta con seis finales.

El ya extécnico y ahora dedicado a director deportivo agotó todas sus vidas posibles y después de sacar solo una victoria en las últimas cinco jornadas decidió soltar el timón para aligerar carga y tratar de que el barco no se hundiera del todo. Oliver Sierra se echa a un lado, pero no se va porque en calidad de familia propietaria del club pacense seguirá en el día a día del Nuevo Vivero. La situación es tan anómala que se da la paradoja que sobre la figura del técnico dimitido recae la contratación del nuevo entrenador. «Priorizaré con alguien que conozco, que sé cómo trabaja y tenga ese alma extra», apuntaba nada más anunciar su marcha.

El Badajoz se afana ahora en la complicada tarea de acertar con el entrenador idóneo para revertir la situación con solo seis jornadas para el final y prepararse para otros seis en el caso de alcanzar el ansiado playoff de ascenso.

Este movimiento puede que llegue algo tarde, aunque el inesperado empate del Diocesano en el campo del colista Olivenza concede una vida extra al Badajoz al seguir teniendo la quinta plaza a 2 puntos y no a 4 como parecía barruntar el Nuevo Vivero el sábado a la salida con un cabreo monumental.

Desde que Luis Oliver Sierra diera su ultimátum, el Badajoz solo ha sido capaz de ganar tres partidos, ese del Arroyo, el siguiente contra el Moralo y ante el Villafranca. El resto se ha saldado con dos derrotas frente a Jaraíz y Extremadura y los dos últimos empates en casa con Montijo y Puebla. Lo que se traduce en un pobre balance de 11 puntos de 21 posibles que han sacado al equipo blanquinegro de los puestos de playoff por primer a vez en la temporada. Pero es que en las once jornadas disputadas de la segunda vuelta presenta unos números más que preocupantes de cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas. Algo impensable cuando en la primera vuelta se cerró con solo un partido perdido.

El desplome estaba siendo más que evidente y ya después de no pasar del empate ante el Montijo hace dos semanas el extécnico aragonés dejó patente en su discurso que se veía superado por la situación y en el mismo reconocía no ser capaz de hacer reaccionar al equipo. «Se me acaban las ideas», «no sé qué está pasando y el equipo se está diluyendo», «la misma sensación de que se derrumba todo la tengo yo» o «lo veo más negro que las rayas de la camiseta», fueron algunas de las frases que sacaban a relucir los síntomas de impotencia para haberse apartado antes y haber ganado algo de tiempo para frenar la caída y preparar al equipo para la parte decisiva del campeonato.

El paso de Luis Oliver Sierra por el Badajoz en su primera experiencia en un banquillo ha sido más que gris y siempre cuestionado por una afición que nunca le vio como entrenador serio para el conjunto blanquinegro. En este experimento de simulador de juego real deja mucho que desear. La pasada campaña cogió al equipo a nueve jornadas para el final a 5 puntos de la permanencia y acabó en Tercera aún más lejos todavía con la salvación a 7 puntos. En su intento de evitar un descenso que se perpetraría en la penúltima jornada firmó un deprimente bagaje de tres victorias, tres empates y tres derrotas.

A pesar de no haber sido capaz de mantener la categoría, el preparador aragonés continuó al frente del equipo pacense esta temporada donde deja un triste recorrido de trece victorias, once empates y cuatro derrotas. En total de sus 37 partidos, 16 victorias, 14 empates y 7 derrotas, lo que arroja una media de 1,6 puntos por encuentro.