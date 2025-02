Luis Oliver Sierra se coloca al filo del alambre

J. P. Badajoz Lunes, 10 de febrero 2025, 20:26 Comenta Compartir

Luis Oliver Sierra encomienda su futuro al orgullo de sus jugadores. «Si en algo estiman al club o a mí darán un paso adelante, si no, solo tienen que salir al campo como han salido hoy y me marcharé», dejaba como recado el domingo tras ... un nuevo tropiezo del Badajoz. El técnico aragonés se dio un ultimátum y condicionó su continuidad en el banquillo blanquinegro a lograr una victoria en Arroyo. «A mí se me están acabando las ideas y habrá que ir a Arroyo a ganar o me tendré que marchar a mi casa», soltó de sopetón casi sin esperarlo, no porque cause sorpresa un cambio en las riendas del equipo a tenor de los resultados, pero sí cierta extrañeza por tratarse del dueño del club.

Y es que en la situación del Badajoz ya se habría producido algún movimiento al frente del equipo hace tiempo. Solo hay que repasar el baile de banquillos en las seis temporadas anteriores en las que el club ha devorado a entrenadores a las primeras de cambio con dos por curso y hasta tres en estas dos últimas. Pero dada la peculiaridad de un club gestionado por la familia del técnico ese golpe de timón ni siquiera había llegado a entrar en el rango de cuestionable en las oficinas del Nuevo Vivero. Aunque en la grada siempre han dudado de esta opción desde el final de la campaña pasada y lo asumían con resignación impuesta. Pero ha sido el propio Luis Oliver Sierra quien se ha colocado a sí mismo en el alambre. «No necesito que la afición me critique porque el más interesado de que esto vaya bien soy yo. Estoy haciendo un sacrificio humano y familiar muy grande por estar aquí y si el Badajoz no asciende el principal perjudicado soy yo. Y si conmigo no es, pues tendrá que ser con otro», apuntaba. El preparador blanquinegro criticó abiertamente la falta de compromiso de sus futbolistas. «Por lo que sea no les estoy tocando la fibra. Al final es un tema de actitud. Es jodido para mí como entrenador». Y les dejó un mensaje envenenado a modo de aviso. «Considero que la mayoría pasarán a peor vida sin mí, pero tampoco soy la madre Teresa de Calcuta, si no estoy a la altura me voy». En ese sentido, insistía en no tener problemas de apartarse a un lado. «Como no estoy dando con la tecla para que salgan con la actitud adecuada igual el problema soy yo. Ya uno duda de todo». «No sé si se han cansado de verme la cara o mi mensaje no está llegando», añadía. En cualquier caso, Oliver Sierra se siente con facultades y ganas para revertir la dinámica y alcanzar los objetivos. «Capacitado y con fuerzas todas, pero si al final yo no puedo, si lo que yo planteo y considero no es suficiente para ganar te vas a tu casa y tampoco pasa nada». Y también se muestra convencido en que el Badajoz puede ser campeón. «Quedan muchos puntos todavía y estamos a tiempo de todo. Por eso hay que tomar decisiones ya. En las últimas 8 jornadas hay 5 en casa. Nos quitamos a todos los favoritos de arriba. Hay mucha tela todavía, pero hay que ganar y estar en condiciones de que en las últimas ocho jornadas el equipo pueda ser campeón, sino habremos fracasado».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión